"M42" تطور منشأة جديدة لـ"مبادلة للرعاية الصحية" في البحرين

أبوظبي في 20 أكتوبر /وام/ وقعت مجموعة "M42" اتفاقية استراتيجية مع صندوق احتياطي الأجيال القادمة في مملكة البحرين، لتأمين موقع منشأة جديدة لـ"مبادلة للرعاية الصحية – البحرين" في منطقة خليج البحرين، ضمن خطط المجموعة لتوسيع خدمات الرعاية الصحية التخصصية في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تمهيداً لتطوير منشأة متعددة التخصصات ستكون الثانية التابعة لـ"M42" في البحرين، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية وتعزيز القدرات السريرية المحلية، إلى جانب دعم التعاون والاستثمار الصحي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وستقدم المنشأة خدماتها في 20 تخصصاً طبياً، تشمل ستة تخصصات جراحية للمرضى المقيمين عند الافتتاح، ومن بينها الغدد الصماء، وطب الأسنان، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض النساء، والطب الباطني، وأمراض القلب، وجراحة العظام، وطب الأطفال، وجراحة التجميل، والمسالك البولية، والجراحة العامة، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وعلاج الأورام، والأمراض الجلدية، وطب العيون، والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

ومن المقرر أن تستكمل الخدمات السريرية بمنظومة من الحلول المتخصصة في طب إطالة العمر الصحي، والطب الدقيق، وعلوم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والصحة والعافية، بما يتيح تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ضمن منشأة متكاملة.

ومن المتوقع أن توفر المنشأة نحو 200 فرصة عمل، مع التركيز على توظيف الكوادر البحرينية وتطوير قدراتها المهنية في قطاع الرعاية الصحية، بما يدعم تنمية المواهب المحلية في مجالات الرعاية التخصصية.

وقال الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "مبادلة للرعاية الصحية – البحرين"، إن المنشأة الجديدة ستوفر خدمات رعاية صحية تخصصية ضمن منشأة متكاملة على الواجهة البحرية، بما يدعم أولويات المملكة في القطاع الصحي ويعزز وصول المرضى إلى الخبرات السريرية المتخصصة.

وأوضح الشيخ علي بن سلمان آل خليفة، الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، أن الاتفاق يعكس توجه الصندوق نحو الاستثمار في مشروعات استراتيجية تحقق قيمة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة، مشيراً إلى أن استقطاب "مبادلة للرعاية الصحية" إلى برج احتياطي الأجيال القادمة في خليج البحرين يعزز جاذبية المشروع للمؤسسات العالمية، ويدعم مكانة المملكة وجهةً للاستثمارات النوعية، إلى جانب الإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز المرونة الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة.

من جانبه، أكد ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "M42"، أن البحرين تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو الإقليمي للمجموعة، لافتاً إلى أن المشروع يستند إلى الشراكات المحلية والالتزام طويل الأمد لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز القدرات السريرية، وبناء منظومة صحية أكثر ترابطاً في المنطقة.

وأشار الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي لـ"M42 البحرين"، إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تطوير منشأة تتمتع بالجاهزية التشغيلية والقدرات السريرية اللازمة لتلبية احتياجات المملكة منذ بدء التشغيل، مبيناً أن المشروع سيوفر فرصاً مهنية للكوادر الصحية المحلية، ويسهم في تطوير الكفاءات البحرينية في تخصصات الرعاية الصحية.

وتنص الاتفاقية الاستراتيجية مع صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تأسس تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، على تخصيص موقع المنشأة في خليج البحرين، ضمن أحد مشاريع الواجهة البحرية في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في دعم جهود تنويع الاقتصاد البحريني وتطوير القطاعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وتعكس الشراكة امتداد التعاون بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع الاستثمارات والقدرات السريرية التخصصية، بما يدعم خطط البحرين الصحية ويعزز الوصول إلى خدمات رعاية عالية الجودة.