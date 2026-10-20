عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند

مومباي في 20 أكتوبر / وام / شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مدينة مومباي الهندية، وضم معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية والإماراتية الأمريكية تشهد تطوراً مستمراً وأن هناك حرصاً مشتركاً على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في العديد من القطاعات، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.

وتطرق الاجتماع إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.