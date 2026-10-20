منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق 24 أكتوبر

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 24 أكتوبر، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الأندية والأكاديميات ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً.

وتشكل البطولة محطة مهمة في أجندة الموسم المحلي، إذ تسهم في رفع مستوى التنافس بين الأندية والأكاديميات، وتقييم مستويات الأداء الفني للاعبيها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز قدراتها وصقلها، بما يعزز جاهزية اللاعبين ويدعم رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المتميزة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تحتل مكانة رفيعة بين البطولات المحلية، وتجسد التطور الذي حققته الرياضة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود الأندية والأكاديميات في اكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم.

وقال إن البطولة تحمل قيمة وطنية ورياضية كبيرة، وتعد من أبرز البطولات التي تحرص الأندية واللاعبون على التميز فيها، لما تمثله من معيار لقياس جودة العمل الفني الذي تنفذه الأندية على مدار الموسم، ودورها في تطوير اللاعبين وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن الإنجازات الدولية التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية تستند إلى قاعدة قوية من البطولات المحلية، وإلى جهود الأندية والأجهزة الفنية في اكتشاف المواهب وصقلها، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات بما يعزز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات القارية والعالمية.

وتشهد النسخة الجديدة عودة نادي الوحدة للدفاع عن اللقب، بعدما احتفظ بكأس فئة فوق 18 عاماً في ديسمبر 2025، عقب منافسة قوية مع ناديي بني ياس والعين، فيما تسعى الأندية المنافسة إلى انتزاع اللقب، في ظل تقارب المستويات الفنية وحرصها على الدفع بأفضل لاعبيها.

وتبرز منافسات فئة 18 إلى 21 عاماً باعتبارها محطة مهمة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب لإبراز قدراتهم في بطولة ذات مستوى فني مرتفع، بما يعزز المنافسة بين الأندية والأكاديميات، ويدعم مسيرة تطوير اللاعبين في مختلف المراحل.

من جانبه، أكد سيف جمعان، لاعب نادي الوحدة، أن الدفاع عن لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لبذل المزيد من الجهد، مشيراً إلى أن الحفاظ على اللقب يتطلب أعلى درجات التركيز أمام منافسين يمتلكون الطموح والإمكانات للمنافسة.

وقال: «ندرك قيمة اللقب وحجم مسؤولية الدفاع عنه. يمنحنا فوز الموسم الماضي الثقة، لكنه لا يضمن لنا شيئاً في النسخة الجديدة، في ظل استعداد جميع الأندية للمنافسة على اللقب. هدفنا تقديم أداء يعكس جاهزيتنا وإثبات جدارتنا في كل نزال».

ومن المنتظر أن تستقطب البطولة حضوراً جماهيرياً لمتابعة النزالات وتشجيع الأندية المشاركة، على أن يُتوج الأبطال في ختام منافسات السبت.