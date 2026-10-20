"ذاكرة وطن" يستعرض تجارب أجيال الفن التشكيلي الإماراتي في أم القيوين

أم القيوين في 20 أكتوبر/ وام/ بدأت اليوم فعاليات معرض أم القيوين للفنون التشكيلية، الذي ينظمه المركز الثقافي بأم القيوين بالتعاون مع مركز أسوار للفنون، برعاية وزارة الثقافة، تحت شعار «ذاكرة وطن.. أجيال الفن التشكيلي الإماراتي»، بمشاركة عشرة فنانين وفنانات إماراتيين، يقدمون أعمالاً إبداعية متنوعة تعكس تطور الحركة التشكيلية في الدولة، وتبرز ارتباطها بالهوية الوطنية والموروث الثقافي.

ويستعرض المعرض، الذي يستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، تجارب فنية تمثل أجيالاً مختلفة من الفنانين الإماراتيين، من خلال لوحات تشكيلية ومنحوتات ومجسمات وتجهيزات فنية، تعكس تنوع الاتجاهات والأساليب الفنية في تناول موضوعات الإنسان والمكان والذاكرة الوطنية.

وتستلهم الأعمال المشاركة مفرداتها من البيئة الإماراتية، بما تحمله من عناصر البحر والصحراء والعمارة التقليدية والموروث الشعبي، إلى جانب رؤى معاصرة تعيد توظيف هذه العناصر في أعمال فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعكس تنوع التجارب الإبداعية في المشهد التشكيلي الإماراتي.

ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الفن التشكيلي في دولة الإمارات، وما شهدته من تطور في الأساليب والتقنيات والرؤى الجمالية، من خلال الجمع بين تجارب الرواد وإبداعات الأجيال الجديدة، بما يعزز حضور الفنون البصرية في توثيق الذاكرة الثقافية والتعبير عن التحولات الاجتماعية.

وحضر افتتاح المعرض الشيخ أحمد بن عبدالله القاسمي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين، وعبدالله علي بو عصيبة، مدير المركز الثقافي بأم القيوين، وسالم الجنيبي والدكتورة نهى فران، مؤسسين مركز أسوار للفنون، إلى جانب عدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون التشكيلية.