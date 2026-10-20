الشارقة الرياضية تستكشف مستقبل الإعلام الرياضي في سبورتل 2026

الشارقة في 20 أكتوبر / وام / تشارك قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في فعاليات معرض ومؤتمر سبورتل 2026 الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز "غريمالدي فوروم "بموناكو .

ويضم وفد الهيئة المشارك في الحدث السيد محمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية وعبد الرحيم الحمادي مدير البرامج.

وتأتي المشاركة في إطار حرص القناة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الإعلام الرياضي والاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات البث والإنتاج إلى جانب بحث فرص الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة.

وأكد محمد السويدي أن مشاركة الهيئة في "سبورتل موناكو 2026" تمثل فرصة مهمة للقاء الخبراء وصناع القرار في قطاع الإعلام الرياضي وتبادل الخبرات والتجارب والتعرف إلى أحدث الاتجاهات التي ترسم مستقبل صناعة الرياضة والمحتوى الرياضي مبينا حرص هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على المشاركة في هذه المنصات العالمية المتخصصة لما توفره من فرص لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي الرياضي وتعزيز جودة المحتوى المقدم للجمهور.

ويناقش "سبورتل موناكو 2026" مجموعة من أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الرياضة والإعلام وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ودوره في صناعة المحتوى الرياضي وتطوير الإنتاج والبث المباشر وتوزيع المحتوى عبر المنصات الرقمية ومنصات OTT إلى جانب استثمار البيانات في التسويق والرعاية الرياضية وبناء العلامات التجارية.