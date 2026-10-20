جامعة أم القيوين تستضيف "هاكاثون الإمارات 2026" لإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة

أم القيوين في 20 أكتوبر/ وام/ تستضيف جامعة أم القيوين، فعاليات "هاكاثون الإمارات 2026" لإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول رقمية تسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ويهدف الهاكاثون إلى استقطاب الأفكار الإبداعية وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأكد الدكتور هاني بكر، نائب مدير جامعة أم القيوين، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الوطني تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع، وتمكين الشباب والمبدعين من تحويل أفكارهم إلى حلول عملية تسهم في صناعة المستقبل ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

ويركز الهاكاثون على أربعة محاور رئيسية، تشمل الإدماج المرتكز على الإنسان، والحكومة الذكية المعرفية، والثقة الرقمية والأمن السيبراني الوطني، والخدمات الحكومية السلسة.

ويُعد "هاكاثون الإمارات" منصة وطنية تجمع المبدعين وأصحاب الأفكار لتطوير حلول تقنية مبتكرة خلال فترة زمنية محددة، من خلال العمل الجماعي وتبادل المعارف والخبرات، وتحويل التحديات إلى فرص لتطوير تطبيقات ومشاريع تدعم التوجهات المستقبلية للدولة.

وتقام الفعاليات في مقر جامعة أم القيوين على مدى ثلاثة أيام، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.