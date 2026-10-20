مجموعة " ألف " العقارية تطلق مشروع "سِيف رزيدنسز" بقيمة 1.2 مليار درهم

الشارقة في 20 أكتوبر / وام / أطلقت مجموعة ألِف المطور العقاري المتخصص في تطوير مجتمعات ووجهات عصرية متكاملة في إمارة الشارقة مشروع "سِيف رزيدنسز" في منطقة الخان باستثمارات تبلغ 1.2 مليار درهم ليقدم وجهة سكنية جديدة على شبه جزيرة تتميز بثلاث إطلالات مائية وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ ومساحات خضراء ومرافق مستوحاة من المنتجعات و تتضمن 862 وحدة سكنية

جاء إطلاق المشروع خلال حفل أقيم اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة بحضور أكثر من 2,000 شخص وشهد الكشف عن تفاصيل المشروع ومكوناته السكنية ومرافقه ومن المتوقع إنجاز المشروع في 30 سبتمبر 2030.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف : تواصل الشارقة تعزيز مكانتها وجهةً للسكن والاستثمار مدعومة بثقة المشترين من داخل الدولة وخارجها فيما يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والتطوير الحضري رؤية واضحة لمستقبل الإمارة ونرى في مجموعة ألِف أن دورنا يتمثل في الإسهام في هذه الرؤية من خلال تطوير مشاريع تنطلق من حياة السكان والمجتمع وما يجعلها أكثر تكاملاً وجودة.

وأضاف لقد أصبح المشترون أكثر دقة في تعريفهم للقيمة العقارية فلم يعد القرار يرتبط بالوحدة السكنية وحدها وإنما بالتجربة التي يوفرها المشروع ككل ومدى قدرته على تسهيل تفاصيل الحياة اليومية وتقريب الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها السكان.

ويأتي إطلاق "سِيف رزيدنسز" في ظل النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة إذ سجلت الإمارة وفق بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تداولات عقارية بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنمو 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الفترة نفسها 91,560 معاملة بينها 24,749 معاملة بيع فيما سجلت منطقة الخان التي يحتضنها المشروع 1,581 معاملة بيع بقيمة نحو ملياري درهم لتأتي ضمن أكثر مناطق الإمارة نشاطاً من حيث عدد معاملات البيع.

ويمتد "سِيف رزيدنسز" على مساحة أرض تقارب 30,287 متراً مربعا في موقع على شبه جزيرة عند مدخل بحيرة الممزر وبحيرة الخان والخليج العربي ما يمنح المشروع ثلاث إطلالات مائية مميزة تحيط بموقعه.