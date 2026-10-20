29 نوفمبر..كأس سوبر إعمار بين العين وشباب الأهلي

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية موعد كأس سوبر إعمار 2026-2027، الذي يجمع بين العين وشباب الأهلي، ويقام الحدث يوم الأحد 29 نوفمبر المقبل، الساعة 19:30 مساء، على ستاد محمد بن زايد، في قمة السوبر التي تقام تحت شعار "نبني إرثًا". حيث سيقام حفل استثنائي يسبق المباراة .

يدخل العين السوبر وهو بطل لدوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة عن الموسم الماضي، حاملا آمال جماهيره للفوز برابع ألقابه التاريخية في السوبر، فيما يسعى شباب الأهلي وصيف الدوري عن الموسم الماضي للحصول على الكأس حيث حقق لقب البطولة 7 مرات في تاريخه .