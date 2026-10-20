جمعية المخترعين الإماراتية تستعرض 48 مشروعاً وابتكاراً في "إكسبو أصحاب الهمم"

دبي في 20 أكتوبر / وام / تشارك جمعية المخترعين الإماراتية في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، بـ48 مشروع اختراع وابتكار، يقدمها 62 مشاركاً من الطلبة والمشرفين أعضاء الجمعية، تتنوع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية والحلول المساعدة التي تسهم في تلبية احتياجات أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهمم .

والتقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات برئيس جمعية المخترعين الإماراتية وعدد من المخترعين الصغار المشاركين في معرض إكسبو أصحاب الهمم.

وأكد المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، أهمية مواصلة جهود الجمعية في رعاية العقول المبدعة، وبناء منظومة وطنية تمكّن الشباب والمخترعين الصغار من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول تقنية وعملية تخدم المجتمع وترتقي بجودة حياة أصحاب الهمم.

وأوضح أن الجمعية تولي اهتماماً بدعم المخترعين والمبتكرين، ولا سيما من فئة أصحاب الهمم، وتشجيع الشباب على تطوير أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية بما يسهم في تقديم حلول عملية تخدم مختلف فئات المجتمع.

وتضم مشاركة الجمعية مجموعة من الاختراعات والابتكارات في فئة أصحاب الهمم بالشارقة فيما استعرضت الجمعية أيضاً عدداً من المشاريع والابتكارات الداعمة لأصحاب الهمم.