"المستقبل للأنابيب" تستعرض حلولاً مستدامة لشبكات المياه في "ويتيكس 2026"

دبي في 20 أكتوبر/ وام/ تستعرض شركة المستقبل لصناعة الأنابيب (FPI)، المتخصصة عالمياً في تصميم وتصنيع أنظمة الأنابيب المركبة المقاومة للتآكل، أحدث حلولها وتقنياتها الداعمة لاستدامة شبكات المياه والبنية التحتية، خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».

وقال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إن استدامة الموارد المائية تبدأ من بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات النمو والتنمية المستدامة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بإدارة المياه، ما يعزز أهمية الاستثمار في حلول هندسية متقدمة تجمع بين الموثوقية والمرونة والكفاءة وطول العمر التشغيلي.

وأضاف، في تصريح أن معرض «ويتيكس» يمثل منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات، كما يشكل فرصة لإبراز إسهامات الخبرات المحلية في تطوير حلول متقدمة تدعم بناء شبكات مياه أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.

وأوضح أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لأعمالها المؤسسية، وتستند إلى خبرة هندسية وصناعية تتجاوز 40 عاماً، وشبكة إنتاج عالمية تضم 11 مصنعاً، منها خمسة مصانع في منطقة الخليج، وتخدم نحو 500 عميل رئيسي في آسيا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط. وتوفر الشركة أنظمة أنابيب مصنوعة من المواد المركبة المتقدمة لقطاعات المياه والبنية التحتية والطاقة وتوليد الكهرباء والمنشآت الصناعية والقطاع البحري والمنصات البحرية.

وأشار إلى أن الشركة، التي تأسست في دبي عام 1984، أسهمت في تنفيذ مئات المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والري، من خلال توفير حلول متقدمة للأنابيب المركبة تدعم كفاءة الشبكات وموثوقيتها واستدامتها على المدى الطويل.

وبيّن أن أحدث مشاريع الشركة في دبي تشمل توريد أنابيب «WAVISTRONG» المصنوعة من الإيبوكسي المقوى بالألياف الزجاجية (GRE)، لمشروع يضم 520 بئراً، تشمل آبار الاستخلاص والآبار ثنائية الغرض وآبار المراقبة، بما يعكس دور الأنظمة المركبة المتقدمة في دعم البنية التحتية الحيوية للمياه.

ولفت إلى أن الشركة تواصل تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، حيث نفذت، من خلال منشأتها في أبوظبي، مشروعاً تجريبياً لدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، عبر الربط بين أنظمة تنفيذ التصنيع والتحكم الإشرافي وتخطيط موارد المؤسسات وإنترنت الأشياء الصناعي، بما يسهم في تكامل العمليات الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأكد أن عمليات الشركة في دولة الإمارات حاصلة على شهادة برنامج القيمة الوطنية، فيما تسهم الاتفاقيات التي أبرمتها خلال عام 2026 مع موردين محليين في تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية وزيادة نسبة المحتوى المحلي، بما يدعم القدرات الصناعية الوطنية ويعزز دور الموردين المحليين في منظومة الإنتاج.

وفي مجال الاستدامة، أوضح أن الشركة تنفذ مجموعة من المبادرات التي تشمل عملياتها التصنيعية ودورة حياة منتجاتها، من بينها إعلان بيئي للمنتج (EPD) جرى التحقق منه بشكل مستقل لعدد من منتجات الأنابيب المصنعة في دبي، إلى جانب منظومة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ذروة تبلغ 2 ميغاواط، توفر نحو 40% من احتياجات مصنع دبي من الطاقة، وتخفض الانبعاثات بأكثر من 1,300 طن سنوياً.

وأضاف أن جهود الشركة تشمل أيضاً اتفاقية للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1.6 ميغاواط لمنشأتها في أبوظبي، ومشروعاً تجريبياً لإعادة تدوير مخلفات الألياف الزجاجية، إلى جانب اعتماد راتنج إيبوكسي يحتوي على مكونات حيوية خلال عام 2026، في إطار جهودها لتطوير حلول وممارسات صناعية أكثر استدامة.