"دي بي ورلد الخيرية" تمول إنشاء مدرسة في إندونيسيا

دبي في 20 أكتوبر / وام/ احتفلت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و"محطة بيلاوان الجديدة للحاويات"، بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة جديدة للمرحلة المتوسطة في منطقة بيلاوان بمدينة "ميدان" الإندونيسية، باستثمار قدره 3.7 مليون درهم إماراتي، وذلك في إطار مبادرة "فصول الأمل".

ويهدف المشروع، المموّل من مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، إلى تعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفِّزة لأفراد المجتمع المحلي.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع حكومة مدينة "ميدان" وشركة "بي تي بيلابوهان إندونيسيا"، التي خصصت قطعة أرض بمساحة تقارب 5,000 متر مربع لإنشاء المدرسة.

وتتولى شركة "محطة بيلاوان الجديدة للحاويات"، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ دبي العالمية وشركة "بيليندو"، دعم تنفيذ المشروع على المستوى المحلي.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في عام 2027، على أن تستغرق مدة تتراوح بين 10 و12 شهراً، وعند اكتمال المشروع، سيتم تسليم المدرسة إلى حكومة مدينة "ميدان" لتتولى تشغيلها كمدرسة حكومية للمرحلة المتوسطة، على أن تبدأ باستقبال الطلبة في عام 2028.

ويُشكّل المشروع محطة مهمة في مسيرة مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، باعتباره أول مشروع لها لإنشاء مدرسة في إندونيسيا، بما يُسهم في توسيع نطاق مبادرة "فصول الأمل"، ويُجسّد التزام المؤسسة المستمر بدعم المجتمعات المحلية وتمكينها من خلال توسيع فرص الحصول على تعليم عالي الجودة.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس، التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم، كل من "ريكو تري بوترا بايو واس"، عمدة مدينة ميدان؛ وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية إندونيسيا؛ وسفيان مناف، الرئيس التنفيذي لشركة "محطة بيلاوان الجديدة للحاويات"؛ وغايلين نيل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في "دي بي ورلد" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وأحمد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة "بيليندو"؛ وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي وعضو مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"؛ وسيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"؛ ولطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية".

وستستقبل المدرسة الجديدة طلبة الصفوف من السابع إلى التاسع، وستضم 12 فصلًا دراسيًا، ومختبرات للعلوم والكمبيوتر، ومكتبة، ومرافق رياضية، فضلًا عن نظام للطاقة الشمسية.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وحديثة وشاملة، تُمكّن الطلبة من تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتدعم مسيرتهم التعليمية.

وقالت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، إن التعليم يُشكّل محوراً أساسياً في جهودنا، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الأجيال الناشئة من أهم الركائز لبناء مجتمعات أكثر قوة وتماسكاً، ومن خلال إتاحة فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وتمكين الأطفال من تنمية مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم، نُسهم في بناء مستقبل أفضل لهم، وتعزيز قدرتهم على الإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم.