إكسبو الشارقة يجذب 120 ألف زائر لمعرضي العطور والتجميل

الشارقة في 20 أكتوبر/ وام/ استقطب معرض الإمارات للعطور والعود في دورته الرابعة ومعرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل في دورته الثانية أكثر من 120 ألف زائر، من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وعلى مدار عشرة أيام، قدّم المعرضان تجربة متكاملة امتدت من عالم العطور الشرقية والعود والبخور إلى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بمشاركة أكثر من 200 شركة ونحو 700 علامة تجارية في معرض الإمارات للعطور والعود إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والإصدارات التي تعكس تنوع الأذواق وتطور توجهات المستهلكين.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن الإقبال الذي شهده المعرضان يؤكد أن المعارض المتخصصة أصبحت مساحة تتجاوز عرض المنتجات إلى بناء علاقة مباشرة بين العلامات التجارية وجمهورها وفي قطاعين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالذوق الشخصي وتطلعات المستهلكين تبرز أهمية هذه المنصات في منح الشركات فرصة لفهم السوق عن قرب والتعريف بمنتجاتها وتحويل اهتمام الجمهور إلى فرص للنمو والتوسع.

وأضاف نحرص في إكسبو الشارقة على أن تكون معارضنا منصات فاعلة للحركة التجارية تجمع بين تجربة الزائر والقيمة التي يحققها العارض وتمنح العلامات التجارية بيئة مناسبة لتعزيز حضورها واستكشاف آفاق جديدة لأعمالها ويأتي تنامي الاهتمام بالمعارض المتخصصة ليؤكد أهمية مواصلة تطوير فعاليات تستجيب لحركة الأسواق وتواكب تطلعات الشركات والجمهور.