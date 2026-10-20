"أبوظبي للصقارين" يعلن إطلاق بطولات جديدة في العين والظفرة

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للصقارين استحداث بطولات جديدة في منطقتي العين والظفرة، ضمن أجندة الموسم الجديد 2026-2027.

وأكد النادي في بيان له اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بانطلاق الموسم الجديد اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل بسباقات التلواح التمهيدية، وفق الجدول الزمني المعلن، وفتح باب التسجيل للمشاركة، لضمان نجاح الفعاليات، تماشياً مع استراتيجيته لتعزيز انتشار رياضة الصيد بالصقورفي إمارة أبوظبي، والوصول إلى أكبر شريحة من ممارسيها ومحبيها.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن الموسم الجديد 2026-2027، يشهد فعاليات مميزة بحرص النادي على وصول رياضة الصقارة إلى كل بيت في أبوظبي، من العين إلى الظفرة، عبر بطولات جديدة تلبي تطلعات الصقارين.

وأوضح أن بطولات العين للصيد بالصقور والهدد ومسابقات الناشئين تعد استثماراً في الجيل الذي سيحمل هذا الإرث، بينما تأتي مزاينة غياثي للإنتاج المحلي في الظفرة دعماً للمنتجين وتشجيعاً لهم، للمحافظة على الإرث والهوية وليس تنظيم البطولات فقط.

ودعا المحمود الصقارين للمبادرة بالتسجيل الذي انطلق أمس، وتركيب الحلقات الإلكترونية للصقور .

وأشار إلى موسم استثنائي ببطولاته المتنوعة التي تجمع بين مسابقات الهدد والتلواح والمزاينة، احتفاءً بجمال الصقر وقوة الهدد ومهارة التلواح، وسعي النادي لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية عبر برنامج طموح للوصول إلى الجمهور من خلال الفعاليات المدرسية والمهرجانات المختلفة، انطلاقا من أن الصقارة إرث وهوية وفخر إماراتي متجدد.