"نمى" تنطلق من العين لإحياء المزارع غير المستغلة

أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم مبادرة "نمى" بالشراكة بين هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي تهدف إلى إحياء عدد من المزارع غير المستغلة في منطقة العين وتحويلها إلى وجهات زراعية وسياحية وتجارية مستدامة تعتمد على التجارب الزراعية الأصيلة والابتكار والتمكين الرقمي، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي ويدعم توجهات أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي ظل النمو المتسارع لقطاع السياحة الزراعية وتزايد الإقبال على التجارب المرتبطة بالطبيعة والبيئة الإماراتية، تستهدف المبادرة تمكين المزارع في منطقة العين من الاستفادة من إمكاناتها وتعزيز دورها كوجهات سياحية وزراعية مستدامة. حيث سيتم تزويد بعض ملاك المزارع المؤهلة بمحتوى تخصصي في إدارة المزارع، وتطوير التجارب الزراعية والتراثية وتحسين العمليات التشغيلية، إلى جانب تقديم استشارات فنية وميدانية تساعدهم على رفع جاهزية مزارعهم لاستقبال الزوار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية مربحة.

وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن مبادرة نمى تمثل خطوة مهمة لدعم الاستفادة من قرارات الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي أتاحت لملاك المزارع والمنشآت المرخصة في إمارة أبوظبي مزاولة 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً، بما يعزز كفاءة استغلال المزارع ويرفع الجدوى الاقتصادية لها، كما تسهم المبادرة في تمكين عدد من ملاك المزارع من تطوير نماذج أعمال مبتكرة وتحويل مزارعهم إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومربحة، مؤكداً أن العمل المشترك وتكامل الخبرات بين المؤسسات يشكلان ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وتعظيم أثرها على المجتمع والقطاع الزراعي.

وقال : "تأتي هذه المبادرة لتعزيز جهود الهيئة في تحقيق استدامة القطاع الزراعي ورفع كفاءة استغلال المزارع، من خلال توفير منظومة دعم فني وتشغيلي وتمويلي تمكّن ملاك المزارع المؤهلة من تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ".

وأشار إلى أن تمكين المزارعين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل ممارسة الأنشطة النباتية والأنشطة الداعمة لها والأنشطة الغذائية الداعمة والأنشطة الترفيهية المدعمة لتجربة السياحة الزراعية، يسهم في تحويل المزارع إلى وجهات اقتصادية وسياحية جاذبة، ويعزز دورها في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لبناء قطاع زراعي متطور ومتنوع ومستدام.

ومن جانبه أكد سعادة عبدالله حميد العامري مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية، أن مبادرة نمى تمثل نموذجاً مبتكراً للتنمية المجتمعية والاقتصادية، وتجمع بين التمكين المستدام وإحياء التراث الزراعي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم توجهات إمارة أبوظبي نحو اقتصاد متنوع ومستدام، ويعزز دور المبادرات المجتمعية في خلق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

وقال: ستعمل هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" على توفير منظومة دعم متكاملة تشمل الحوكمة وإدارة التمويل والتنسيق بين الشركاء، بما يساعد ملاك المزارع المؤهلة على تطوير أعمالهم وتحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد المحلي. وتمثل المبادرة فرصة حقيقية لتحويل عدد من مزارع العين إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين الطبيعة والثقافة والاقتصاد، وتفتح آفاقاً جديدة للمزارعين ورواد الأعمال والمجتمع، وتدعم بناء منظومة تنموية شاملة ومستدامة.

وتأتي المبادرة تجسيداً لنموذج عمل جديد لمزارع إمارة أبوظبي، من خلال منظومة شراكات استراتيجية متكاملة تشمل الدعم الفني والتشغيلي، والتمكين الرقمي، وتطوير تجارب السياحة الزراعية، وإحياء التراث الزراعي، إضافة إلى تمكين المزارع المؤهلة من بناء نماذج أعمال مبتكرة قادرة على توليد دخل مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وتنطلق المبادرة ضمن مرحلة تجريبية تشمل عدداً من المزارع المختارة في منطقة العين، على أن يتم التوسع لاحقاً بناءً على نتائج التقييم ومؤشرات الأداء وجودة التجربة.

وتشمل المرحلة التجريبية عمليات تقييم شاملة للمزارع، وتقديم الدعم الفني والتشغيلي، وإطلاق حملات ترويجية لتعزيز الوعي بالسياحة الزراعية والتراثية، إضافة إلى متابعة الأداء وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرة.