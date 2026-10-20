"الشارقة للثروة السمكية" توقّع عقد إنشاء وتطوير منصة "مرسى" الرقمية لخدمات الصيادين

الشارقة في 20 أكتوبر / وام / وقّعت هيئة الشارقة للثروة السمكية أمس عقداً مع شركة المجرة للحلول البرمجية الذكية (SGS) لإنشاء وتطوير منصة "مرسى" وهي منصة رقمية متكاملة ونظام إلكتروني وتطبيق ذكي لإدارة شؤون الصيادين وتقديم خدماتهم وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعامل.

وقّع العقد عن الهيئة سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية فيما وقّعه عن الشركة الدكتور أسامة محمود عثمان المدير العام لشركة المجرة للحلول البرمجية الذكية.

وتُعد منصة "مرسى" أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لخدمات الصيادين في إمارة الشارقة وتستهدف أكثر من 1,300 صياد مسجل لدى الهيئة من خلال 17 خدمة رقمية تشمل إصدار وتجديد رخص الصيد ونقل ملكية قوارب الصيد وإصدار تصاريح المشدات الصناعية ونقل ملفات الصيادين إلى جانب أتمتة الإجراءات الداخلية للهيئة بدءاً من استلام الطلبات ومراحل الموافقات مروراً بالمعاينة وصولاً إلى الأرشفة الإلكترونية.

وقال سعادة علي أحمد أبوغازيين : يمثل مشروع منصة مرسى خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة انطلاقاً من حرصنا على تطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتيسير حصولهم عليها واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعامل وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ونسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير منظومة رقمية متكاملة تجمع خدمات الصيادين تحت مظلة واحدة وتدعم أتمتة الإجراءات وتطوير آليات العمل بما يواكب توجهات إمارة الشارقة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها ويعزز كفاءة إدارة قطاع الصيد واستدامته.

وستُتاح خدمات منصة "مرسى" عبر منصة الشارقة الرقمية بما يسهم في توحيد الخدمات الحكومية ضمن واجهة رقمية واحدة ويتيح للصيادين إنجاز معاملاتهم من خلال حساب واحد والحد من تكرار تقديم المستندات بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة في الحصول على الخدمات.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن إنجاز المعاملات والحد من الحاجة إلى المراجعات الحضورية وإتاحة الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة فضلاً عن توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار والتخطيط والتطوير في قطاع الثروة السمكية.

ويشمل العقد تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة إلى جانب تدريب موظفي الهيئة على استخدام النظام بما يضمن جاهزية المنصة وكفاءة تشغيلها ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها.