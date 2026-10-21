"تاكاساغو" العالمية تفتتح مركزاً إبداعياً للعطور في مجمع دبي للعلوم

دبي في 21 أكتوبر / وام / افتتحت شركة "تاكاساغو" العالمية، المتخصصة في صناعة العطور والنكهات، مركزها الإبداعي الجديد في مجمع دبي للعلوم، بهدف تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وتطوير ابتكارات عطرية تستجيب لتفضيلات المستهلكين في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة للشركات العالمية.

ويضم المركز مختبرات متخصصة في تركيب العطور وتطبيقاتها والتحليل، مزودة بأحدث التقنيات والمعدات، بما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير وتعزيز التعاون مع العملاء والشركاء الإقليميين.

وأكد مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم، أن افتتاح المركز يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والابتكار، مشيراً إلى مواصلة توفير منظومة متكاملة تدعم توسع الشركات واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال باسل قوشقجي، المدير الإداري لقسم العطور في منطقة الشرق الأوسط لدى "تاكاساغو"، إن المنطقة أصبحت مركزاً للإبداع يسهم في رسم ملامح صناعة العطور العالمية، مؤكداً أن المنشأة الجديدة تعكس التزام الشركة بتوسيع أعمالها وتعميق فهمها لثقافة العطور المحلية.

ويأتي المشروع امتداداً لاستثمارات الشركة في المنطقة منذ انطلاق أعمالها بدبي عام 2015، حيث تسعى إلى تطوير منتجات تجمع بين الموروث العطري العربي، بما يشمله من العود والبخور والعنبر، والابتكارات العلمية الحديثة.

ويرتبط المركز بشبكة الشركة الدولية التي تضم خبراء ومتخصصين في دبي وباريس واليابان، لتبادل المعرفة وتطوير مكونات عطرية تتميز بجودة الأداء والثبات، إلى جانب الاستفادة من أبحاث الكيمياء الخضراء والعلاقة بين الروائح والمشاعر البشرية.

وتأسست "تاكاساغو" في اليابان عام 1920، وتمتد أعمالها حالياً عبر شركات تابعة في 28 دولة، ما يعزز دور مركز دبي ضمن منظومتها العالمية للبحث والابتكار.

وتزامن افتتاح المركز مع معرض "بيوتي وورلد دبي 2026"، الذي استعرضت خلاله الشركة 13 ابتكاراً عطرياً جديداً تمزج بين تقاليد صناعة العطور في المنطقة والتأثيرات الآسيوية والمكونات الحصرية التي طورتها الشركة.