"قمة مستقبل الصحة".. الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق يعززان تطوير الرعاية الصحية

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ تتسارع وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال تعزيز دقة التشخيص، والتوسع في الطب الدقيق، وتحسين القدرة على التنبؤ بالأمراض والتدخل المبكر، بما يدعم تطوير خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المرضى، وذلك في إطار التعاون والجهود التي يشهدها القطاع الصحي خلال "قمة مستقبل الصحة 2026" في أبوظبي.

وأكد الدكتور محمد أمين الساعاتي، الرئيس التنفيذي لشركة "M42 البحرين"، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الممارسات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، من خلال تعزيز دقة التشخيص، وتطوير العلاجات المخصصة، ودعم القرارات الطبية، مشدداً على أن التكنولوجيا تعزز العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض ولا تحل محلها.

وقال الساعاتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في "قمة مستقبل الصحة 2026"، إن الطب الدقيق يتيح تصميم خطط علاجية تتناسب مع الخصائص الفردية لكل مريض، بالاستفادة من علوم الجينوم وتحليل الاحتياجات الصحية والخصائص البيولوجية للجسم، بما يساعد على تحديد العلاجات الأكثر ملاءمة لكل حالة.

وأوضح أن شركة "M42"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تدير عمليات في أكثر من 24 دولة، وتوظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة التشخيص والعلاج، لافتاً إلى أن دمج التخصصات الطبية المتقدمة مع الحلول التقنية يسهم في تطوير نماذج للرعاية الصحية تتمحور حول احتياجات المرضى الفردية.

وأشار إلى أن الشركة تمضي في توسيع حضورها في مملكة البحرين من خلال مشروع جديد "مبادلة للرعاية الصحية" بالتعاون مع شركة "Health Vision"، يجمع الخدمات التشخيصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية تحت سقف واحد، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية المتقدمة.

وقال إن المشروع يمثل ثاني منشآت الشركة في البحرين، بعد إطلاق "أمانة للرعاية الصحية" بالتعاون مع شركة "ممتلكات البحرين القابضة"، موضحاً أن المنشأة الجديدة ستوفر مجموعة من التخصصات الطبية، مع التوجه إلى إدخال مجالات متقدمة تشمل الطب المديد والطب الدقيق.

وأضاف أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ، ومن المقرر بدء تشغيله بنهاية عام 2027، مشيراً إلى استمرار العمل مع الشركاء في البحرين والمؤسسات الحكومية لاستكمال التجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة تدعم تطوير القطاع الصحي في المملكة.

وفي سياق متصل، وقع "بنك أبوظبي الحيوي" اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع شركة "أسترازينيكا"، بهدف تعزيز التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج التنبؤية للأمراض، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الدوائية والبحثية للشركة في التعامل مع الحالات المرضية الأكثر تأثيراً في المنطقة.

وأوضح بول داوني المدير العام لبنك أبوظبي الحيوي، لـ /وام/ ، أن الاتفاقيات تمثل خطوة نحو توسيع التعاون في مجال تدريب نماذج تنبؤية تعتمد على البيانات الصحية، بما يساعد على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض مستقبلية، وتوفير مؤشرات إنذار مبكر تتيح التدخل في الوقت المناسب، وتعزز فرص الوقاية من الأمراض أو التعامل معها بفاعلية أكبر.

وأضاف أن مجال التعاون يشمل دراسة الحالات المرضية التي تؤثر في المنطقة، والاستفادة من قدرات "أسترازينيكا"، بوصفها شركة دوائية متعددة الجنسيات، في دعم تطوير العلاجات والأدوية الموجهة لهذه الحالات، من خلال تعزيز مسارات تطوير الأدوية وإتاحة الوصول إلى مرضى يعانون حالات محددة تعمل الشركة على إيجاد علاجات لها.