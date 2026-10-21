تتويج الفائزين بمزاينة الخلاص في "الظفرة للتمور"

الظفرة في 21 أكتوبر/ وام/ تواصلت أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان الظفرة للتمور في يومه الخامس، الذي شهد إعلان الفائزين في مسابقة "الخلاص" التي جرت منافساتها ضمن مزاينة التمور بالدورة الخامسة من المهرجان، الذي انطلق بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ويستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وتوّج الفائزين سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث.

وخصص المهرجان عشر جوائز للفائزين بمزاينة الخلاص بقيمة إجمالية 280 ألف درهم، منها 75 ألفاً للفائز الأول، و50 ألفاً للثاني، و40 ألفاً للثالث.

وتسلم المهرجان أمس مشاركات مسابقة "الزاملي" التي بلغت 1100 كيلو جرام قدمها 22 مشاركاً، فيما بلغت مشاركات العسل المتبلور "شوط مفتوح" 104 كيلوجرامات قدمها 52 مشاركاً، فيما يشهد اليوم "الأربعاء" استلام مشاركات مسابقة تغليف التمور بإضافات.

وتواصلت أمس صفقات "مزاد التمور" في خامس أيام المهرجان حيث بلغت كمية التمر المباع 3376 كيلوجراماً من التمر بمجموع مبيعات بلغ 165970 درهماً لـ 1023 صندوقاً، وكانت أعلى قيمة لصندوق تم بيعه 1000 درهم من صنف "دباس"، وكانت أعلى قيمة بيع في مزاد النخيل ليوم أمس 17500 درهم لصرم من صنف "جش فاطمة".

وضمن برنامج زيارات المدارس استقبل المهرجان صباح أمس 194 طالباً وطالبة من مدارس منطقة الظفرة، حيث شاركوا في جولة تعريفية تضمنت أبرز فعاليات المهرجان، وتعرفوا خلالها على منصة المزاينة وأنواع التمور، وأصناف فسائل النخيل في مزاد النخيل، كما شاركوا في نشاط الرسم الحي، والورش الفنية في ركن الطفل، وورشة السنع، وأنشطة الألعاب والمسابقات على المسرح.