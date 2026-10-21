19 من أبرز نجمات الترايثلون العالميات يشاركن في منافسات "دبي T100"

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي T100 للترايثلون، مشاركة 19 من أبرز الرياضيات العالميات في فئة المحترفات، المقرر إقامتها في منطقة الممزر يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن الحدث الذي تنظمه وتدعمه منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتتصدر السويسرية جولي ديرون قائمة المشاركات، حيث تسعى للدفاع عن لقبها في دبي، وتعزيز صدارتها للترتيب العام لبطولة العالم للترايثلون T100، قبل المحطة الختامية المقررة في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويمثل سباق دبي المحطة الأخيرة لمنافسات السيدات قبل النهائي، والفرصة الأخيرة لحصد النقاط وتحسين المراكز في الترتيب العام قبل تحديد بطلة الموسم.

وتضم قائمة المحترفات المشاركات، إلى جانب ديرون، كلاً من البريطانية جورجيا تايلور- براون، والألمانية بيانكا بوغن، والنيوزيلندية نيكول فان دير كاي، والإسبانية سارا بيريز سالا، والبريطانية كيت ووه، والنمساوية ليزا بيرتيرر، والبريطانيتين جيسيكا فولاغار، وليزي راينر، والألمانية كارولين بوله، والفرنسية أودري ميرل، والبلجيكية هان دي فيت، والدنماركية كاترين كريستنسن، والألمانية دانييلا كلايزر، والبريطانيتين صوفي إيفانز، وميغان ماكدونالد، والبرازيلية جنيفر أرنولد، والإيطاليتين فرانشيسكا كريستاني وسارا ساندريني.

ويشمل موسم بطولة العالم للترايثلون T100 لهذا العام 4 سباقات للسيدات ومثلها للرجال، على أن تجتمع منافسات الفئتين في النهائي المقرر إقامته في الدوحة خلال ديسمبر المقبل. وتبلغ جائزة المركز الأول في كل سباق 50 ألف دولار، بزيادة تبلغ 100% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون، أهمية سباق دبي باعتباره يمثل المحطة الأخيرة أمام المحترفات لحصد النقاط قبل النهائي في قطر، ما يرفع من أهمية المنافسات في ظل التقارب الكبير في الترتيب العام.