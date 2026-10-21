"قضاء أبوظبي" تعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في "الظفرة للتمور"

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال عرض مجموعة من التمور والمنتجات التي أعدها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن برامج متكاملة تستهدف تنمية مهاراتهم الإنتاجية والحرفية.

ويتيح جناح الدائرة للزوار التعرف على نماذج من التمور المنتجة بمراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب المنتجات والمشغولات التراثية التي أنجزها النزلاء، بما يبرز ما توفره البرامج التأهيلية من فرص لاكتساب الخبرات العملية، وتنمية القدرات، وترسيخ قيم العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية.

وتجسد المشاركة جهود دائرة القضاء في توفير بيئة تأهيلية تتيح للنزلاء تنمية مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم في أنشطة إنتاجية متنوعة، بما يدعم استعدادهم للاندماج في المجتمع والمشاركة فيه بصورة إيجابية ومنتجة بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وتسهم في إبراز المنتجات الزراعية والحرفية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الفعاليات المعنية بصون التراث الإماراتي الأصيل، كما توفر فرصة للتفاعل مع الجهات والمؤسسات المشاركة والاطلاع على التجارب والممارسات ذات الصلة بالزراعة والإنتاج والاستدامة، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير البرامج الإنتاجية والتدريبية المقدمة للنزلاء.