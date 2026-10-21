المجلس التنسيقي للرياضة يبحث تعزيز الحوكمة وتكامل البيانات ودعم التخطيط الاستراتيجي

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ ناقش المجلس التنسيقي للرياضة، سبل تعزيز التكامل بين الجهات الرياضية في الدولة، وتطوير منظومة الحوكمة، وتوحيد البيانات والأجندة الرياضية الوطنية، بما يدعم كفاءة التخطيط الاستراتيجي، ويرفع أداء القطاع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن المجلس يواصل تطوير نموذج العمل الرياضي المؤسسي من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالي التخطيط والتنفيذ، بما يرفع كفاءة المنظومة الرياضية الوطنية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وأشار إلى أهمية تطوير الأطر التنظيمية ومعايير الحوكمة، وتعزيز تكامل البيانات ودقتها، بما يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة توجيه الموارد، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية، ويوسع الأثر المجتمعي والاقتصادي للرياضة عبر مبادرات وطنية تسهم في تنمية الرياضة الإماراتية وتوسيع قاعدة الممارسة المجتمعية والتنافسية.

واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي – ناغويا 2026"، التي اختتمت مؤخراً في اليابان، حيث حققت بعثة الدولة أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاتها بالدورات الآسيوية بحصد 13 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، لتتقدم إلى المركز الثالث عشر بين 45 دولة مشاركة، والثاني عربياً.

وأشاد أعضاء المجلس بهذه النتائج، ولا سيما الإنجازات التي تحققت في رياضة الجوجيتسو، مؤكدين أنها تعكس نجاح برامج إعداد وتأهيل الرياضيين، وتمثل قاعدة لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات على المستويين القاري والدولي.

وناقش الاجتماع مستجدات مشروع التكامل مع الجهات الرياضية، ومشروع حصر المنشآت والمرافق الرياضية على مستوى الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم الحوكمة، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة التخطيط، وتعظيم الاستفادة من الأصول الرياضية.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أهمية المشروعين في دعم التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات الرياضية، مشيراً إلى أن توحيد الأجندة الرياضية الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات يسهمان في توحيد مصادر البيانات، والحد من تعارض مواعيد الفعاليات، وتعزيز جودة المبادرات المرتبطة باكتشاف المواهب والمشاركة المجتمعية، بما يدعم صناعة القرار واستدامة القطاع الرياضي.

وفي إطار تطوير منظومة الحوكمة، استعرضت اللجنة الأولمبية الإماراتية مستجدات تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الموحدة ولجنة الطعون، والأسماء المرشحة لعضويتهما، تمهيداً لاستكمال الإجراءات ورفع التشكيلين إلى الجمعية العمومية لاعتمادهما، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة العمليات الانتخابية في الاتحادات والهيئات الرياضية.

كما اطلع المجلس على مستجدات برنامج الجاهزية الوطنية، والجهود الرامية إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ورفع مستوى التنسيق في الملفات المرتبطة بالقطاع الرياضي، إلى جانب بحث تطورات ملف التمثيل الرياضي، بما يشمل تطوير آليات تمثيل الدولة في المحافل الرياضية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، بما يعزز تنافسية الرياضة الإماراتية إقليمياً ودولياً.

وأكد المجلس في ختام اجتماعه، مواصلة العمل لتوحيد الاستراتيجيات والسياسات الرياضية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم بناء منظومة رياضية وطنية متكاملة ومستدامة، ويعزز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.