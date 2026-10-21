دبي تستضيف غداً معرض "بيبي وكيدز إكسبو 2026" بمشاركة عالمية واسعة

دبي في 21 أكتوبر / وام / تنطلق غداً في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي فعاليات معرض "بيبي وكيدز إكسبو دبي 2026"، بمشاركة أكثر من 450 علامة تجارية عالمية و250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في شؤون الأسرة والطفولة والتعليم المبكر، ويستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

ويقام المعرض على مساحة 15 ألفاً و500 متر مربع، بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام الأسرة 2026، ويقدم برنامجاً متنوعاً يجمع بين أحدث المنتجات والخدمات المخصصة للأطفال والرضع، والجلسات التوعوية والأنشطة التعليمية والترفيهية للعائلات.

ويستضيف المعرض ثلاث قمم متخصصة، تشمل قمة "شي ليدز" التي تناقش تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية ورائدات الأعمال.

وتتناول قمة "نكست جين لقادة القطاع"، مستقبل الصناعات المرتبطة بالأطفال والألعاب، والتحولات في سلوك المستهلكين، ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير قطاع التجزئة.

فيما تركز قمة "التعليم المبكر" على تنمية مهارات الأطفال خلال السنوات الأولى، وأهمية البيئات التعليمية الشاملة، ودور التكنولوجيا واللعب في تعزيز التعلم، بمشاركة ممثلين عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وشركة جوجل.

ويشهد المعرض مشاركة علامات تجارية عالمية بارزة، إلى جانب مؤسسات متخصصة في الرعاية الصحية.

ويتضمن الحدث جلسات إرشادية يقدمها خبراء في الصحة والتربية ورعاية الأطفال، إضافة إلى تجارب تفاعلية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وعروض تسوق حصرية، مع فرصة للفوز بجائزة تبلغ قيمتها 25 ألف درهم من مستلزمات الأطفال والألعاب.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع العائلات مع الخبراء والمؤسسات والعلامات التجارية، لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات في رعاية الأطفال ودعم نموهم، وإتاحة فرص تبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالأسرة.