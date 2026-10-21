حمدان بن محمد يوجه بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في 5 قطاعات حيوية للمشاركة في تصميم مستقبل دبي

دبي في 21 أكتوبر/ وام/ وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل وذلك ضمن "منصة مستقبل دبي" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه المؤسسة من 18 وحتى 21 نوفمبر المقبل، والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمستقبل دبي التي يشكل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها.

وقال سموّه: "دبي تؤمن أن تصميم المستقبل مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جميع الجهود.. وأن مستقبل الإنسان هو الهدف الأسمى.. فالإنسان يأتي في صدارة أولويات رؤية دبي للمستقبل ويشكل محور مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها، ونحن حريصون على توحيد الرؤى ودعم المواهب ورواد الأعمال في جميع التخصصات والمجالات، وبحث آفاق تحويل الأفكار إلى سياسات وتشريعات.. وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات مفيدة.. وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس".

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي حريصة على مواصلة ريادتها العالمية في اكتشاف فرص المستقبل والاستفادة من القراءة المعمقة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم لإعادة تشكيل القطاعات الحيوية الأكثر جاهزية لمواكبة المستجدات.. وبناء منظومات عمل وابتكار الحلول الأكثر فاعلية وقدرة على الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.. وتحقيق أعلى المعدلات على مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف سموّه: "الفكر التصميمي والتخطيط الاستباقي أصبح أسلوب عمل وحياة في دبي.. ونحن ندعم بناء منصات حوار تجمع العقول والخبرات وتوفر بيئات حاضنة للابتكار وتحول الأفكار الملهمة إلى مشاريع تسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة وحكومات الغد القادرة على التجدد وعلى التوظيف الأمثل للطاقات للاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الكبرى، التي كانت وستبقى الأساس والركيزة الرئيسة لمسيرة التطور في جميع العصور".

وبناء على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيشهد "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظّمه "مؤسسة دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي ضمن فعاليات "منصة مستقبل دبي" في حدث هو الأول من نوعه وفي مكان واحد لمشاركة تصوراتهم، والمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، واستشراف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة.

ويتوزع المشاركون على 5 قطاعات حيوية في دبي بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مهندس ومخطط عمراني.

وتجتمع تلك الخبرات لصياغة مستقبل القطاعات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان، وتعزيز رفاهيته، وتوسيع فرصه، وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة.

وجديرٌ بالذكر أن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، سيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10,000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل للمشاركة في فعاليات "منصة مستقبل دبي" خلال "أسبوع دبي للمستقبل"، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: أسبوع دبي للمستقبل.