"أدفنت" تفتتح مكتباً في أبوظبي العالمي

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة أدفنت، إحدى كبرى شركات الاستثمار الخاص العالمية، اليوم، عن افتتاح مكتب جديد لها في أبوظبي العالمي "ADGM"، ما يوسّع نطاق منصة الشركة الدولية ليشمل منطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يوفّر الحضور الجديد للشركة مقراً محلياً تعمّق من خلاله تواصلها مع المستثمرين، وتدعم شركاتها القائمة ضمن محفظتها الاستثمارية، وتستكشف فرص استثمار محتملة.

وقال جيمس بروكلبانك، الشريك الإداري والرئيس المشارك للجنة التنفيذية العالمية في أدفنت، إن أبوظبي تُعدّ إضافة طبيعية إلى شبكة أدفنت العالمية، إلى جانب المكتبين الجديدين اللذين تم افتتاحهما مؤخراً في سيدني وطوكيو، ويتيح المكتب اقتراب "أدفنت" من المؤسسات والشركاء على المدى الطويل الذين يدعمون أعمالها، كما يمنحها ذلك قاعدة متينة لتعميق تواصلها مع مرور الوقت.

من جانبه قال مهدي عراقي، المدير العام ورئيس خدمات الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط، والذي سيترأس المكتب، إن هذا المكتب يعكس التزام "أدفنت" بالقرب من شركائها في الشرق الأوسط.

من جهته قال أرفيند راماموورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي "ADGM"، إن قرار تأسيس مكتب أدفنت في أبوظبي العالمي يعكس قوة المقومات التي تقدمها أبوظبي بوصفها وجهة رائدة لشركات الاستثمار العالمية، فمنظومة السوق الديناميكية تجمع المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وشركات الخدمات المهنية وكوكبة من أصحاب المواهب، ضمن إطار تنظيمي وقانوني متين ومعترف به دولياً، مرحّبا بــ" أدفنت" في منظومة أبوظبي العالمي، معربا عن التطلع إلى دعم نموها وتعميق تفاعلها مع الشركاء والفرص في أنحاء المنطقة.