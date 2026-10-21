"انشر" يختتم مسار "إطلاق" ويعزز جاهزية المشاركين بـ75 موضوعاً ومحوراً

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام/ اختتم صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر"، مسار "إطلاق" أحد مسارات المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لتزويد المهتمين بصناعة النشر بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم وتطويرها وتنميتها.

وتناول المسار نحو 75 موضوعاً ومحوراً تغطي مختلف جوانب تأسيس مشروع النشر وإدارته، من اختيار المحتوى والحقوق والإنتاج إلى التسعير والتوزيع والتخطيط المالي، بمشاركة 25 منتسباً تم اختيارهم من بين 122 مسجلاً، طوّروا خلاله تصورات مشاريعهم وتدرّبوا على تحويلها إلى نماذج عمل قابلة للتنفيذ.

وامتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع وجمع بين الجلسات المتخصصة والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية، بمشاركة خبراء وممارسين في حقوق الملكية والتحرير والتصميم والطباعة والتوزيع والإدارة المالية والنشر الرقمي.

وقالت إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، إن قطاع النشر من أكثر القطاعات تأثراً بالتحولات التي يشهدها العالم ولذلك فإن تأسيس مشروع نشر اليوم يحتاج إلى ناشر يعي الصناعة ويقرأ السوق ويتعامل بمرونة مع تغيراته.

وأضافت أنه انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، يعمل صندوق "انشر" على إعداد ناشرين يمتلكون المعرفة والجاهزية التي تساعدهم على بناء مشاريع قادرة على الاستمرار والتطور، ومن هنا ركز مسار "إطلاق" على رفع جاهزية المشاركين قبل دخولهم الفعلي إلى القطاع ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الموارد والخطط التي تضمن تطوير مشاريعهم بصورة مستدامة.

وتناول المسار الأساسيات التي يحتاجها الناشر عند تأسيس مشروعه، بدءاً من تحديد تخصص الدار واختيار العناوين وبناء قائمة الإصدارات، وصولاً إلى الجوانب القانونية المرتبطة بالحقوق والعقود.

كما تعرف المشاركون إلى خيارات الطباعة والإنتاج وكيفية اختيار النموذج الأنسب لطبيعة الإصدار وتكلفته، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى "لايتنينغ سورس الشارقة" للاطلاع على بيئة الإنتاج وخيارات الطباعة المتاحة للناشرين.

وامتد التدريب إلى ما بعد إنتاج الكتاب من بناء الحضور الرقمي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختارة من العمل التحريري والتجاري إلى التوزيع والوصول إلى الأسواق عبر المكتبات والمعارض والمنصات الإلكترونية.

كما تناول متطلبات الترخيص وتصاريح الكتب، وتضمن زيارة لمرافق مدينة الشارقة للنشر للتعرف إلى الخدمات التي تدعم عمل الناشرين في مراحل التأسيس والتشغيل.

وخُصص اليوم الأخير من برنامج المسار لإدارة الشؤون المالية منذ مرحلة التأسيس وشملت جلساته الإيرادات والمصروفات والفواتير والحسابات البنكية وضريبتي القيمة المضافة والشركات والتطبيقات المحاسبية، كما تناول نماذج النشر الرقمي الحديثة بما فيها الكتب الإلكترونية والصوتية ومنصات النشر الرقمي وإدارة العوائد المالية والتعامل مع تغير سلوك القرّاء في البيئات الرقمية.

وتعمق المشاركون في حساب كلفة الخدمات التحريرية والفنية وتحليل هوامش الربح وتحديد خصومات التجارة والتوزيع والتسعير على أساس التكلفة ومقارنة أسعار الإصدارات في السوق ووضع خطة مالية للمشروع منذ بدايته.

واختتم المسار بتدريبهم على إعداد عرض تقديمي مقنع وشرح القيمة المقترحة وتقديم نموذج العمل وتطوير مهارات الإلقاء والاستعداد لأسئلة اللجان وصناع القرار.

ويواصل صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" برامجه عبر مساراته الثلاثة "إطلاق" و"نمو" و"ابتكار"، التي تستهدف مراحل مختلفة من تطور مشاريع النشر بدءاً من تأسيس المشاريع الجديدة، مروراً بتطوير دور النشر وتوسيع أعمالها، وصولاً إلى دعم الحلول والنماذج المبتكرة في القطاع.