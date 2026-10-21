قيادات الكرة الآسيوية تبحث الحوكمة والابتكار وتطوير اللعبة في مؤتمر طوكيو

طوكيو في 21 أكتوبر /وام/ انطلقت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية 2026، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 120 من رؤساء الاتحادات والأمناء العامين وصناع القرار في كرة القدم الآسيوية.

يُعقد المؤتمر في اليابان للمرة الأولى، ويشكل منصة رئيسية لتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ معايير الحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات بين الاتحادات الأعضاء، بما يدعم مسيرة تطوير كرة القدم في القارة.

ورحب تسونياسو مياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، بالمشاركين، مؤكداً أن تطور كرة القدم لا يعتمد فقط على الجهود الفردية، وإنما أيضاً على تبادل الخبرات والتجارب والتعلم المشترك، وأعرب عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في تعزيز مسيرة كرة القدم الآسيوية وتحقيق مزيد من النجاحات من خلال العمل الجماعي.

من جانبه، أكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحادات الوطنية والإقليمية في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن المؤتمر شهد تطوراً متواصلاً منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2023، بالتزامن مع تحقيق الاتحاد الآسيوي العديد من الإنجازات، من بينها مشاركة قياسية ل 9 منتخبات آسيوية في نهائيات كأس العالم 2026، وإقامة نسخة تاريخية من كأس آسيا للسيدات “أستراليا 2026”، إلى جانب الارتقاء بمستوى مسابقات الأندية للرجال والسيدات.

وأوضح أن دعم الاتحادات الأعضاء والارتقاء بمعايير العمل يمثلان جوهر رسالة الاتحاد الآسيوي، داعياً المشاركين إلى توظيف خبراتهم القيادية في مواصلة تطوير كرة القدم الآسيوية داخل الملعب وخارجه، وتعزيز علاقات التعاون بين الاتحادات بما يخدم مستقبل اللعبة في القارة.

وتضمن برنامج اليوم الأول عرضاً قدمه رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم استعرض خلاله أبرز محطات تطور كرة القدم اليابانية والعوامل التي أسهمت في نجاحها على مختلف المستويات.

وناقشت جينيفر ميلورز، مديرة حلول النزاهة والشريك في شركة “سبورترادار”، أحدث التحديات المرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات، موضحة أن هذه الممارسات أصبحت أكثر تعقيداً، في حين تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز قدرات الرصد والكشف عن الأنشطة المشبوهة على نطاق واسع.

وشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان “ما وراء الشعار.. متطلبات القيادة في كرة القدم الآسيوية اليوم”، أدارها وحيد كارداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشؤون الاتحادات الوطنية، بمشاركة عدد من القيادات الكروية يمثلون مختلف أقاليم القارة ناقشوا قضايا القيادة والحوكمة، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه كرة القدم الآسيوية في ظل المتغيرات المتسارعة.

واختتمت أعمال اليوم الأول بجلسة تناولت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي داخل مؤسسات كرة القدم، قدمها كريغ هيبورن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “1706 ستوديو”.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر غداً من خلال جلسات تتناول تطوير كرة القدم النسائية، وبرامج إعداد الحكام، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ودور كرة القدم في خدمة المجتمع، واستراتيجيات المسابقات، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بكأس آسيا السعودية 2027، قبل اختتام أعماله .