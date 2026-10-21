نزالان على اللقب يتصدران بطولة “UFC 333” في أبوظبي

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة يوم السبت المقبل إلى الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، التي تستضيف منافسات “UFC 333” ببطاقة تضم نزالين على اللقب وعدداً من المواجهات بين أبرز المقاتلين المصنفين على مستوى العالم، في واحدة من أقوى بطاقات البطولة هذا العام.

يتصدر الحدث النزال الرئيس على لقب وزن الريشة، حيث يدافع البطل الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، صاحب سجل يضم 28 انتصاراً مقابل 4 هزائم، عن حزامه أمام الروسي موفسار إيفلويف، المصنف الأول في الفئة، والذي يخوض المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم بعد تحقيقه 20 انتصاراً.

ويشهد النزال الرئيسي المشترك منافسة قوية على لقب وزن الديك، إذ يدافع الروسي بيتر يان، بطل الفئة وصاحب 20 انتصاراً مقابل 5 هزائم، عن لقبه أمام الجورجي ميراب دفاليشفيلي، البطل السابق والمصنف الأول، في ثالث مواجهة تجمع بينهما، بعد سلسلة من النزالات المتقاربة التي صنعت إحدى أبرز المنافسات في هذه الفئة.

كما تتضمن البطاقة الرئيسية عدداً من المواجهات المهمة، أبرزها لقاء لونير كافانا، المصنف السادس في وزن الذبابة، مع رمضان تيميروف المصنف العاشر، إلى جانب مواجهة ألكسندر فولكوف، المصنف الثاني في الوزن الثقيل، أمام ريزفان كونييف المصنف السابع، فضلاً عن نزال آرون بيكو، المصنف الحادي عشر في وزن الريشة، مع لوسين كيتا.

وتعد البطولة المحطة الرابعة والعشرين لسلسلة نزالات “UFC” التي تستضيفها أبوظبي، ضمن الشراكة المستمرة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والبطولة، والتي أسهمت في استضافة عدد من أبرز النزالات العالمية خلال السنوات الماضية.

وتقام البطولة ضمن برنامج “أسبوع أبوظبي للتحدي”، الذي يمتد من 19 إلى 25 أكتوبر، ويتضمن عدداً من الفعاليات المرتبطة برياضات القتال، من بينها بطولة “محاربي الإمارات” يوم 22 أكتوبر، وبطولة “باور سلاب 25” يوم 23 أكتوبر، إلى جانب أنشطة جماهيرية مصاحبة.

وانتهت اللجنة المنظمة من بيع جميع تذاكر “UFC 333” قبل موعد إقامة الحدث، في مؤشر على الإقبال الجماهيري الكبير على البطولة.