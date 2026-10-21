اللقاء الكشفي الدولي الـ11 ينطلق 21 يناير بالشارقة

الشارقة في 21 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تستضيف إمارة الشارقة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير المقبل اللقاء الكشفي الدولي الحادي عشر تحت شعار «الكشفية والذكاء الاصطناعي».

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للحدث اليوم اجتماعاً تنسيقياً برئاسة اللواء عبدالله سعيد السويدي المدير التنفيذي والمشرف العام للجنة العليا المنظمة للقاء جرى خلاله بحث الاستعدادات ووضع الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة لإنجاح اللقاء بما يعكس المكانة الدولية التي اكتسبتها الشارقة في استضافة الفعاليات الكشفية الكبرى.

وأكد السويدي أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح اللقاءات الكشفية الدولية التي تحتضنها الإمارة والتي أصبحت على امتداد دوراتها المتعاقبة ملتقى عالمياً يجمع الشباب والقيادات الكشفية من مختلف الثقافات والجنسيات ويتيح لهم تبادل الخبرات والتجارب، وتعميق أواصر الصداقة والتعاون وترسيخ المبادئ الإنسانية والتربوية التي تقوم عليها الحركة الكشفية.

وأشار إلى أن اختيار شعار «الكشفية والذكاء الاصطناعي» للنسخة الحادية عشرة يعكس التوجه نحو مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الكشفي للتعرف على التقنيات الحديثة واستكشاف إمكاناتها في تطوير العمل الكشفي والارتقاء ببرامجه التعليمية والتدريبية والمجتمعية بما يجمع بين القيم الكشفية الأصيلة ومتطلبات المستقبل ويعزز قدرة الشباب على الابتكار والتفكير الإبداعي والتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن اللقاء الكشفي الدولي الحادي عشر يمثل امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات التي حققتها اللقاءات السابقة وفرصة جديدة لإبراز دور الشارقة في دعم الشباب وتطوير الحركة الكشفية وترسيخ حضورها بوصفها مركزاً للتلاقي الحضاري والثقافي والإنساني بما يعزز رسالة الكشفية في بناء الشخصية القيادية القادرة على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع ومواجهة تحديات المستقبل.