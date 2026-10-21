2.7 مليار درهم صافي أرباح الإمارات الإسلامي خلال 9 أشهر

دبي في 21 أكتوبر / وام / سجل مصرف الإمارات الإسلامي 2.7 مليار درهم أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.3 مليار درهم بنمو قدره 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي دخل المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 6% إلى 4.7 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6% ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين 14.4% لتصل إلى 101.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين 13.4% لتصل إلى 115.8 مليار درهم، في حين سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 63.2% من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، إن تركيزنا لا يزال منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، : " واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى 4.7 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".