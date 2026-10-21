19.3 مليار درهم أرباح "الإمارات دبي الوطني" في 9 أشهر

دبي في 21 أكتوبر /وام/ حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا قدرها 19.3 مليار درهم بعد الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجل البنك دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18% منذ بداية العام.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27% منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، فيما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية حيث نمت بنسبة 19% منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم.

وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس، وحافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي.

وأكدت المجموعة مواصلة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعمل المجموعة على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر.

وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية وفق المجموعة مكانتها وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

ووفق البيان الصادر عن المجموعة اليوم، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29 مليار درهم.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك حقق دخلاً قياسياً يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مواصلة لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار في 13 دولة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقا، وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل.