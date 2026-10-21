نائب القنصل الكويتي يزور معارض ملتقى الشارقة للخط

الشارقة في 21 أكتوبر / وام / أعرب سعادة المستشار طارق الخشرم نائب القنصل العام الكويتي لدى دولة الإمارات

عن تقديره لما لمسه من اهتمام كبير توليه الشارقة لفنون الخط العربي والتي وصفها بأنها تعد جزءا أصيلا من الفن الإسلامي وموروثا ثقافيا يعكس ثراء الحضارة العربية والإسلامية .

وثمّن سعادته خلال زيارته معارض ملتقى الشارقة للخط في ساحة الخط في منطقة قلب الشارقة في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المشهد الثقافي والفني العربي وتعزيز حضوره محليا وعربيا ودوليا مؤكدا أن هذا النهج يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للتفعيل الثقافي ووجهة رائدة تحتضن الفنون وتستقطب المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

كان في استقباله سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة الذي رافقه والوفد المرافق له في جولة بمعارض الملتقى في كلٍّ من متحف الشارقة للخط وبيوت الخطاطين وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية ومركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ودار الندوة حيث اطّلع الحضور على أبرز الأعمال الخطية المشاركة.