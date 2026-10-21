محمد الشرقي يطّلع على نتائج برنامج المتسوق السري بالفجيرة ويؤكد أهمية تطوير العمل الحكومي

الفجيرة في 21 أكتوبر/وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة، برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري.

اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير البرنامج لعام 2025، وأبرز نتائجه ومؤشرات تقييم مستوى الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية بالإمارة، إلى جانب الملاحظات المرصودة وفرص التحسين التي تدعم تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية البرنامج في دعم جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يواكب تطلعات الإمارة في التميز والجودة.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى خدماتها، بما ينسجم مع مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

من جانبه، أعرب سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل لبرنامج المتسوق السري، مؤكّدًا مواصلة العمل وفق توجيهات سموه على تطوير منظومة التقييم وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات في الإمارة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالله الوعل الظنحاني، المشرف العام على البرنامج، خلال اللقاء أبرز ما تضمنه تقرير عام 2025 من نتائج ومؤشرات أداء، والجهود المبذولة في رصد فرص التحسين ومتابعة معالجتها، إلى جانب الخطط التطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع نطاق الاستفادة من مخرجاته في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

حضر اللقاء سعادة أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.