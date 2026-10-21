جامعة الشارقة شريكا إستراتيجيا لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

الشارقة في 21 أكتوبر/وام/ تشارك جامعة الشارقة بصفتها شريكا استراتيجيا في فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 وذلك تأكيدًا على التزامها الراسخ بتعزيز منظومة التعليم العالي الشامل وتوفير فرص تعليمية حقيقية وفاعلة في بيئة دامجة تُمكّن الطلبة من أصحاب الهمم من التعلم والنجاح والتميز.

يعد المعرض منصة دولية متخصصة في تعزيز الوعي بقضايا أصحاب الهمم واستعراض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المساندة والخدمات الداعمة لتمكينهم إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات المتميزة في هذا المجال.

وضمن فعاليات المعرض وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعارف وتنظيم ودعم البرامج والمبادرات والفعاليات والأنشطة المشتركة المعنية بأصحاب الهمم وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتبادل الحلول والممارسات والتقنيات المساندة لهم إلى جانب تعزيز مشاركة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين في الفعاليات ذات الصلة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وقع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع وغسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بحضور الدكتور أحمد العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة.

وقال الدكتور صلاح طاهر : " تمثل المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بتمكين أصحاب الهمم وتوظيف الخبرات والإمكانات العلمية والبحثية في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات".

وأوضح غسان سليمان أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي في تطوير حلول عملية لاحتياجات أصحاب الهمم مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة الشارقة يعزز فرص تحويل الأفكار والابتكارات إلى مبادرات ملموسة تُحدث أثرا إيجابيا في حياتهم وتدعم استقلاليتهم ومشاركتهم في مختلف شتي الميادين.

تأتي مشاركة الجامعة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من خلال مركز الموارد لذوي الإعاقة بهدف تسليط الضوء على أبرز ممارسات الجامعة في مجال التعليم الشامل والتعريف بالخدمات الأكاديمية والتقنية التي يقدمها المركز لدعم الطلبة من أصحاب الهمم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة جامعية دامجة.

و تستعرض الجامعة من خلال المشاركة قصص نجاح الطلبة وتجاربهم خلال مسيرتهم الدراسية إلى جانب أبرز مشاريعهم الابتكارية التي تعكس قدراتهم وإمكاناتهم الإبداعية.

وتتيح المشاركة لطلبة الجامعة فرصة للتواصل مع الباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات والشركاء من مختلف القطاعات بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويفتح آفاقًا جديدة للتدريب والتطوير المهني ويسهم في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.