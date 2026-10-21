"الظفرة للتمور" يحتفي بروابط الأخوة الإماراتية الكويتية

الظفرة في 21 أكتوبر/وام/ تحتفي القرية الكويتية في الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور، بروابط الأخوة بين دولة الإمارات ودولة الكويت من خلال مطبوعات ووثائق قديمة تبرز عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها.

ويقدم هذه الشواهد محمد علي كمال الباحث في التراث الكويتي والتاريخ، ضمن مشاركة الكويت في المهرجان.

وتمنح المعروضات الجمهور فرصة للاقتراب من جوانب في الذاكرة المشتركة، والتعرف إلى ما تحفظه الوثائق من صور التواصل بين المجتمعين، ويتيح حضور الباحث شرح سياق المقتنيات وخلفياتها، وربط ما تحمله من معلومات بالعلاقات التي تجمع البلدين.

وتتيح المقتنيات للأجيال الجديدة أيضا مدخلاً للتعرف إلى جوانب من تاريخ الأخوة الإماراتية الكويتية، وطرح أسئلتهم على الباحث، فيما يمنح اللقاء الزوار مساحة لتبادل المعلومات واستحضار ما يعرفونه عن البلد الشقيق.

ويضيف ركن الوثائق بعداً معرفياً لمشاركة الكويت بصفة ضيف شرف الدورة الخامسة من المهرجان الذي انطلق في 16 أكتوبر في مدينة زايد بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 25 من الشهر الجاري.