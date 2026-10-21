بلدية منطقة الظفرة تعزز الوعي بخدماتها خلال مهرجان ومزاد الظفرة للتمور

الظفرة في 21 أكتوبر/ وام/ تشارك بلدية منطقة الظفرة في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، من خلال جناح «التواجد البلدي»، ببرامج توعوية وتفاعلية تستهدف جميع أفراد المجتمع، للتعريف بخدمات النظافة العامة وقنوات تقديم الطلبات والبلاغات، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات المسؤولة للمحافظة على نظافة المواقع والمرافق العامة ومحيط المهرجان.

وتسلط المشاركة الضوء على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في تطوير خدمات النظافة العامة ورفع كفاءتها، من خلال استعراض الكناسة الذكية ودورها في تحسين كفاءة أعمال النظافة ورصد المشوهات، إلى جانب الساعة الذكية المخصصة لمتابعة المؤشرات الحيوية للعاملين، بما يدعم سلامتهم أثناء أداء مهامهم الميدانية.

وتتضمن المشاركة تنفيذ فعاليات توعوية وبرامج تفاعلية تسهم في نشر ثقافة النظافة والاستدامة البيئية، وترسيخ المسؤولية المشتركة لدى أفراد المجتمع في المحافظة على المظهر الحضاري للمواقع والمرافق العامة.

ويشهد الجناح أيضا تقديم فقرات توعوية على المسرح، تتناول خدمات النظافة العامة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب أسئلة ومسابقات وأنشطة تفاعلية تستهدف الأطفال والأسر ومختلف فئات الجمهور، وتوزيع الجوائز والهدايا على المشاركين، في أجواء تسهم في إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب مبسط وجاذب، وتشجع على تبني الممارسات البيئية الإيجابية.