المؤتمر العلمي الـ31 للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم ينطلق غداً بدبي

دبي في 21 أكتوبر/ وام / تنطلق في دبي غداً فعاليات المؤتمر العلمي الـ 31 للجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر السنوي الـ 17 لجمعية القلب الإماراتية (ISH-ECS 2026) ويستمر أربعة أيام .

يشارك في الحدث ، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، 160 متحدثاً من خارج دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، إلى جانب 140 متحدثاً من دولة الإمارات، بما يعكس تنوع المشاركة الدولية والحضور البارز للخبرات الإماراتية.

وجاء اختيار دبي لاستضافة هذا المؤتمر العلمي العالمي تتويجاً لملف ترشح مشترك قدمته جمعية القلب الإماراتية (ECS) ، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، وذلك في إنجاز بارز لدولة الإمارات وللمجتمع الطبي في المنطقة.

و يجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين في ارتفاع ضغط الدم وأطباء القلب والباحثين والكوادر الصحية، لتبادل المعرفة وتعزيز التعليم والتعاون العلمي.

ويستعرض المؤتمر 290 بحثاً علمياً من أكثر من 70 دولة حول العالم، من بينها باكستان والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والأردن، وكينيا ،فيما يضم برنامجه العلمي أكثر من 380 محاضرة و5 ورش عمل متخصصة، تستعرض أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية في مجال ارتفاع ضغط الدم وطب القلب والأوعية الدموية.

وحصل المؤتمر على اعتماد المجلس الأوروبي لاعتماد التعليم المستمر للمهنيين الصحيين (EBAC)، بما يتيح للمشاركين الحصول على 23 ساعة من التعليم الطبي المستمر.