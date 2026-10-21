«كيوليس» تفتتح مقراً إقليمياً في دبي لتعزيز عملياتها والتوسع بمشاريع النقل

دبي في 21 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة «كيوليس» العالمية، المتخصصة في تشغيل وإدارة شبكات النقل العام، افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، بهدف تعزيز عملياتها في الشرق الأوسط ودعم توسعها في مشاريع النقل والبنية التحتية بالمنطقة.

يشكل المقر مركزاً لإدارة عمليات المجموعة إقليمياً، وتقديم الدعم لهيئات النقل والمواصلات، واستكشاف فرص جديدة في قطاع النقل.

وتتولى المجموعة، من خلال ائتلاف مشترك، إدارة شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل في قطر منذ عام 2018، فيما تتولى شركة «كيوليس إم إتش آي» منذ عام 2021 تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي لصالح هيئة الطرق والمواصلات، بموجب عقد يمتد 15 عاماً.

ودخلت المجموعة في شراكة مع «قطارات الاتحاد» لتشغيل خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

وقال فريدريك فان هيمز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «كيوليس»، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً استراتيجية لنمو أعمال المجموعة، مشيراً إلى أن افتتاح المقر في دبي يعكس التزامها طويل الأمد بشركائها وعملائها في المنطقة، واستعدادها للمشاركة في مشاريع النقل المستقبلية.

من جانبه، قال أليستر جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوليس» في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن المقر الجديد يعزز التعاون مع الشركاء والعملاء، ويدعم مواكبة مشاريع التنقل في المنطقة.

وتعتزم المجموعة من خلال مقرها الإقليمي المنافسة على مشاريع النقل بالسكك الحديدية، بما فيها المترو والقطارات الخفيفة والربط بين المدن، إلى جانب تطوير خدمات الحافلات العامة وحلول التنقل من الميل الأول إلى الميل الأخير، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل منظومات النقل.

وتعمل «كيوليس» في 14 دولة، وتنقل نحو 9 ملايين راكب يومياً عبر شبكات النقل التي تديرها، ويعمل لديها نحو 68 ألف موظف، وبلغت إيراداتها 7.1 مليار يورو في عام 2025.