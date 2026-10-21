7 شركات كورية تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية بأبوظبي

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / تنطلق غدا ( الخميس ) في أبوظبي فعالية "كوريا الطبية 2026 في الإمارات: الذكاء الاصطناعي في الصحة الرقمية"، بمشاركة 7 شركات كورية متخصصة في التقنيات الطبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

تقام الفعالية بالتزامن مع قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، بتنظيم مشترك من سفارة جمهورية كوريا الشقيقة لدى الدولة ودائرة الصحة – أبوظبي، وبإشراف المعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية، في إطار جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والمستثمرين وصناع القرار في دولة الإمارات والشركات الكورية، ودفع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتسلط الشركات المشاركة الضوء على مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة التي توظف الذكاء الاصطناعي في دعم التشخيص المبكر للأمراض، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتحسين متابعة المرضى وإدارة الحالات الطبية؛ وتشمل الكشف المبكر عن سرطاني الرئة والثدي، وتحليل تخطيط القلب والتنبؤ بمخاطر توقفه، والمراقبة المستمرة للمرضى، وإدارة مرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة، فضلاً عن تحليل صور المناظير الطبية وأتمتة السجلات والتقارير السريرية.

تضم قائمة الشركات المشاركة "ARPI" و"Kakao Healthcare" و"Lunit" و"Puzzle AI" و"SEERS" و"VUNO" و"Waycen".

ويتضمن برنامج الفعالية عروضاً تقديمية للتقنيات الطبية والحلول المبتكرة التي تطورها الشركات المشاركة، تعقبها اجتماعات ثنائية تجمع الشركات الكورية مع ممثلي المستشفيات والمستثمرين والموزعين، لبحث فرص بناء الشراكات، وتنفيذ المشاريع التجريبية، واستكشاف آليات دمج حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.