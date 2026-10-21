دائرة الثقافة والسياحة تحتفي بالفائزين في مسابقات "مكتبات أبوظبي"

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / احتفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالفائزين في مسابقات "مكتبات أبوظبي"، وذلك خلال حفل تكريم أُقيم أمس في المجمّع الثقافي.

شهد الحفل، الذي نظمته مكتبات أبوظبي، تكريم الطلبة والمشاركين الفائزين في أربع مسابقات هي "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير، و"القارئ المبدع"، و"أنامل مبدعة"، و"رائدة المكتبات".

وفي دورتها الثالثة عشرة، استقطبت المسابقة أكثر من 20,000 طالب وطالبة منذ إطلاقها عام 2012، إذ ارتفع عدد المشاركين فيها من 50 مشاركاً في دورتها الأولى إلى أكثر من 3,400 مشارك في عام 2026.

وخضعت القصص المشاركة للتقييم وفق معايير أدبية وإبداعية دقيقة تشمل الخيال، والتوظيف البلاغي والمجاز، وقوة التعبير، واللغة العاطفية، والصور الإبداعية، إلى جانب القدرات الفكرية والإبداعية ومدى إسهام القصص في تعزيز الهوية الوطنية وشارك في عملية التحكيم مؤلفون محترفون لضمان جودة النتاج الأدبي للمسابقة ومصداقيته.

وتستقطب مسابقات مكتبات أبوظبي أيضاً الرسامين الشباب والمصورين الإماراتيين، الذين يسهمون من خلال الرسوم التوضيحية والتصوير الفوتوغرافي، في تجسيد القصص الفائزة ورحلات الطلبة بصرياً.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبر مكتبات أبوظبي، جهودها في دعم وتعزيز حضور اللغة العربية والإبداع الأدبي، والحفاظ على التراث الإماراتي والهوية الوطنية، ورعاية ودعم المواهب الإبداعية الناشئة.

وانطلاقاً من مسيرة نجاح تجاوزت عقداً من الزمان، تهدف المسابقات إلى التطور لتصبح منصة وطنية رائدة لصناعة الجيل القادم من المؤلفين ودعم قطاع النشر المحلي.