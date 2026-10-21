"أسبوع أبوظبي المالي 2026" يستقطب 40 ألف مشارك وقادة مؤسسات يديرون أصولاً قيمتها 70 تريليون دولار

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / قال كريس هيوز، رئيس تحرير ومدير أسبوع أبوظبي المالي، إن دورة العام الجاري من أسبوع أبوظبي المالي التي تقام في أبوظبي من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل يتوقع أن يستقطب نحو 40 ألف مشارك.

وقال هيوز في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "منتدى أبوظبي العالمي ADGM للإعلام" الذي يعقد في أبوظبي، إن الرؤساء التنفيذيين ورؤساء المؤسسات ومؤسسيها المشاركين في الحدث يديرون مجتمعين، أصولاً تتراوح قيمتها بين 60 و70 تريليون دولار.

وأضاف أن الرؤساء التنفيذيين ورؤساء المؤسسات ومؤسسيها سيجتمعون في المكان نفسه والوقت نفسه، واصفاً ذلك بأنه تجمع استثنائي للقيادات المالية.. وأوضح أن قيمة الأصول التي يديرونها تتجاوز 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح أن الأسبوع يأتي ضمن برنامج أوسع من الفعاليات التي تشهدها أبوظبي، واصفاً هذه الفترة بأنها من أفضل أوقات العام لزيارة أبوظبي.. وأشار إلى أن الأسبوع يمثل محطة أساسية للعاملين في قطاعي الأعمال والمال والقادة الماليين حول العالم.

وأضاف أن هذه القيادات تجتمع في نهاية العام لاستعراض ما شهده العام الجاري واستشراف عام 2027، في وقت يشهد فيه العالم قضايا كثيرة.

وقال هيوز إن دورة هذا العام تشهد نمواً مقارنة بالدورة الماضية، مشيراً إلى أن أسبوع أبوظبي المالي تطور خلال أربع سنوات ليصبح، واحداً من أكبر خمسة أحداث مالية في العالم، رغم أن دورة 2026 هي الخامسة فقط.

وأضاف أن نمو الأسبوع يعكس، توسع أبوظبي كمركز مالي وصعودها السريع إلى مرتبة على أعتاب المراكز العشرة الأولى بين المراكز المالية في الأسواق العالمية.

وأظهر عرض قدمه هيوز خلال المنتدى أن عدد المتحدثين خلال الحدث يرجح أن يتجاوز ألفاً في دورة العام الجاري 2026، مقابل أكثر من 810 متحدثين في 2025 وأكثر من 600 في 2024، وأن يتجاوز عدد الجلسات 400 جلسة، مقارنة بأكثر من 350 في 2025 وأكثر من 290 في 2024، فيما يتجاوز عدد الفعاليات المجدولة 80 فعالية، مقابل أكثر من 70 في 2025 وأكثر من 60 في 2024.