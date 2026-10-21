ولي عهد الشارقة يزور مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام/ زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم مركز الشرطي الصغير للطفولة المبكرة، في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

تعرف سموه خلال الزيارة على ما يضمه المركز من مرافق متنوعة لخدمة الأطفال، والكوادر الإدارية والتعليمية والفنية، واستمع إلى شرح مفصل حول برامج الرعاية والتعليم التي وضعت وفق أفضل المعايير التربوية في رعاية الطفل وتأسيسه الصحيح.

وتجول سموه في أروقة المركز والتقى الأطفال الذي عبروا بأسلوبهم التفاعلي عن مشاعر المتعة والفرحة بالأنشطة التعلمية والترفيهية التي تقدم لهم خلال تواجدهم في المركز في بيئة تربوية آمنة.

يضم المركز فصولاً دراسية متكاملة لمرحلة رياض الأطفال بطاقة استيعابية تصل إلى 20 طفلاً، وفصولا لمرحلة الحضانة التي تستقبل الأطفال من عمر ثلاثة أشهر حتى أربع سنوات، بطاقة استيعابية تبلغ 80 طفلاً، ضمن بيئة تربوية تراعي احتياجاتهم في مختلف مراحل نموهم.

وتشمل مرافق المركز وسائل تعليمية وتجهيزات حديثة تدعم العملية التربوية وأنشطة ترفيهية وتفاعلية تساعد الأطفال على التآلف مع محيطهم، وتنمي مشاركتهم، وتهيّئهم لبداية إيجابية في رحلتهم الدراسية.

رافق سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته، كل من الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والفريق عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد الخيال القائد العام للحرس الأميري، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة.