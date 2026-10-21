تعاون بين "الاتحاد للأدوية" و"GSK" لتعزيز الوصول إلى الأدوية في الإمارات

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / أعلنت شركة "الاتحاد للأدوية (IDS)" التابعة لشركة "مبادلة بايو"، وشركة "جلاكسو سميث كلاين (GSK)" توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز الوصول إلى أدوية الرعاية العامة التابعة لـ"GSK" في دولة الإمارات، ودعم أولويات الرعاية الصحية ومرونة المنظومة الصحية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الصناعات الدوائية.

جرى توقيع الاتفاقية من قبل خالد عبد الله الكاف، مدير عام الخدمات اللوجستية والدوائية في "مبادلة بايو"، وبويد تشونغفايسال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جلاكسو سميث كلاين (GSK)" الخليج، بحضور حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "مبادلة بايو"، ومحمد الضبابي، الرئيس الإقليمي لشركة "GSK" لمنطقة الأسواق الدولية الوسطى، وذلك خلال "قمة مستقبل الصحة" في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "الاتحاد للأدوية" إدارة أنشطة المبيعات والتسويق والتوزيع والترويج لمحفظة "GSK" لأدوية الرعاية العامة في الدولة، التي تضم أكثر من 20 دواءً.

تجمع الشراكة بين الخبرات المحلية والإمكانات التشغيلية لـ"الاتحاد للأدوية"، والخبرات العلمية العالمية والمحفظة الدوائية المتنوعة لـ"GSK"، بما يدعم تطوير القدرات الدوائية المحلية واستدامة سلاسل الإمداد الدوائي، ويوفر قيمة طويلة الأمد للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

وتعكس الشراكة التعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية لدعم الابتكار الصحي وتحسين النتائج الصحية في دولة الإمارات والعالم.