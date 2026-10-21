"سباق النمور للعقبات" يعود إلى خورفكان 30 يناير بتحديات جديدة ومسارات متنوعة

الشارقة في 21 أكتوبر/وام/ ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في 30 يناير المقبل نسخة جديدة من «سباق النمور للعقبات»، الذي ينطلق من مدرج خورفكان، وسط تحديات رياضية ومسارات متجددة تجمع بين القوة والسرعة والقدرة على التحمل، في أجواء تمزج حماس المنافسة بجمال الطبيعة والمعالم السياحية التي تتميز بها مدينة خورفكان.

ويشهد السباق في نسخته الجديدة إضافة مجموعة من العقبات وتعديلات على مسارات المنافسات، بما يمنح المشاركين تجربة مختلفة وأكثر تنوعاً، ويضفي مزيداً من التشويق على التحديات التي تتطلب اللياقة البدنية والمهارة والقدرة على تجاوز الحواجز، في حدث رياضي يستقطب عشاق المغامرة والتحدي من مختلف الأعمار والمستويات.

صُممت مسارات السباق لتناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، إذ يشارك الأطفال في سباقين لمسافتي 600 متر و1200 متر، فيما يخوض الهواة سباقاً لمسافة 4 كيلومترات يتضمن 15 عقبة متنوعة، تختبر قدراتهم على التحمل والسرعة والمرونة.

ويتيح السباق للمشاركين خوض تحدي 8 كيلومترات، الذي يتضمن 20 عقبة موزعة على امتداد المسار، فيما يتنافس المحترفون على المسافة ذاتها ضمن فئة مخصصة للجوائز النقدية، بما يعزز روح المنافسة ويمنح أصحاب الخبرة فرصة لإبراز قدراتهم الرياضية.

ورُصدت جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 18 ألف درهم لأفضل ثلاثة متسابقين من فئتي الرجال والنساء في منافسات المحترفين، تشجيعاً للمشاركة وتحفيزاً للرياضيين على تحقيق أفضل النتائج في سباق يجمع بين التحدي البدني والمهارة وسرعة الإنجاز.

ويصاحب السباق مهرجان رياضي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في رياضات العقبات والتحديات البدنية، بما يثري تجربة المشاركين والزوار، ويوفر مساحة للتعرف إلى الأنشطة والمنتجات والخدمات المرتبطة بهذا النوع من الرياضات، ويعزز الأجواء التفاعلية المصاحبة للمنافسات.

ويمكن للراغبين في المشاركة بسباق النمور للعقبات الحجز والتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: http://ocrtigers.com/