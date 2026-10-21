"رُوّاد" الشارقة تعتمد 7 مشاريع بقيمة أكثر من مليونين درهم

الشارقة في 21 أكتوبر / وام / استعرضت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" خلال إجتماعها برئاسة سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بحضور أعضاء اللجنة و فاطمة حسن آل علي مدير المؤسسة بالتكليف ورئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع عددًا من المحاور الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اللجنة .

شملت المحاور رصيد التمويل لعام 2026 والحسابات المالية للمؤسسة وقائمة طلبات المشاريع المتقدمة للحصول على التمويل إلى جانب طلبات إعادة النظر في قرارات تمويل سابقة، فضلًا عن عدد من الموضوعات المستجدة ذات الصلة بمتابعة المشاريع الحاصلة على الموافقات التمويلية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 18 طلب تمويل جديدة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها في ضوء الدراسات المقدمة وتقييم الجدوى الاقتصادية لكل مشروع ومدى وجود ميزة تنافسية للفكرة ومستوى المخاطر وحجم التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية وفرص النمو والتوسع وخبرة صاحب المشروع وقوة الملاءة المالية لديه .

وأسفرت قرارات اللجنة بشأن الطلبات المعروضة عن الموافقة على تمويل 7 مشاريع بإجمالي مليونين و150 ألف درهم.

وتوزعت المشاريع الحاصلة على الموافقة التمويلية إلى ثلاثة مشاريع في مدينة الشارقة ومشروعين في مدينة خورفكان ومشروع واحد في كل من مدينة كلباء ومدينة دبا الحصن ومن حيث ملكية المشاريع توزعت الموافقات على خمسة مشاريع مملوكة لرائدات أعمال ومشروعين مملوكين لرواد أعمال فيما توزعت هذه المشاريع من حيث القطاعات الاقتصادية على 3 مشاريع تجارية وثلاثة مشاريع مهنية ومشروع صناعي واحد.

وحصلت المشاريع السبعة على التمويل ضمن باقات نظام التمويل المباشر للمؤسسة، من بينها مشروع واحد يندرج ضمن مشاريع رخص "اعتماد" حيث حصل على التمويل من برنامج (ابدأ) المخصص لتمويل مشاريع طلبة الجامعات والخريجين الجدد الباحثين عن عمل والراغبين في إطلاق أعمال تجارية صغيرة فضلًا عن مشروع واحد ضمن برنامج تمويل المشاريع الصناعية بالإضافة إلى تمويل برنامج مهني ضمن باقة (النمو والتوسع) التمويلية.

ووجهت اللجنة بإعداد ورفع تقرير نصف سنوي عن المشاريع الحاصلة على موافقات التمويل ضمن برنامج "ابدأ" بهدف تعزيز المتابعة المستمرة لأداء المشاريع ويدعم قياس أثر التمويل المقدم لها.

وبذلك يرتفع إجمالي المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها منذ مطلع عام 2026 حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 14 مشروعًا منها 11 مشروعًا بنظام التمويل المباشر و3 مشاريع بنظام التمويل غير المباشر وبإجمالي تمويل بلغت قيمته 5 ملايين و361 ألف درهم.