فعالية "الإمارات واليونان... روابط ثقافية راسخة" بأثينا تحتفي بعمق العلاقات الحضارية بين البلدين

أثينا في 21 أكتوبر/وام/ أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعالية ثقافية بعنوان «الإمارات واليونان: روابط ثقافية راسخة» اليوم وتستمر ثلاثة أيام بساحة كلافثمونوس بالعاصمة اليونانية أثينا، في مبادرة تحتفي بعمق الروابط الثقافية والحضارية التي تجمع البلدين الصديقين، وتسلط الضوء على ثراء إرثهما الثقافي والإبداعي وتنوع فنونهما وتقاليدهما الأصيلة.

تأتي الفعالية تجسيداً لحرص دولة الإمارات على تعزيز جسور التواصل الحضاري والانفتاح الثقافي مع مختلف دول العالم، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات الثقافية والإبداعية.

تقدم الفعالية للزوار تجربة ثقافية متكاملة تتيح لهم التعرف على ملامح متنوعة من الثقافة الإماراتية، تشمل التراث والفنون والحرف التقليدية، إلى جانب الأدب والموسيقى والتعبيرات الإبداعية المعاصرة، في مساحة تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وثراء الثقافة اليونانية، وتعكس ما يجمع الشعبين من تقدير للهوية الثقافية وصون التراث وتعزيز حضوره في المشهد المعاصر.

وتمثل الفعالية فرصة لتعريف الجمهور اليوناني بجوانب من الثقافة الإماراتية، وإبراز ما تزخر به الدولة من مقومات ثقافية وإبداعية تعكس هويتها الوطنية وعمق امتدادها الحضاري، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الجمهور للتفاعل مع عناصر التراث والفنون الإماراتية، والتعرف على تنوعها وأبعادها الإنسانية.

وتعكس إقامة هذه الفعالية في أثينا أهمية الثقافة بوصفها جسراً للتواصل بين الشعوب، وأداة فاعلة لتعزيز التقارب والتفاهم، بما يدعم مسيرة العلاقات الإماراتية اليونانية، ويؤكد دور المبادرات الثقافية في بناء شراكات مستدامة تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل المعرفة والخبرات.

وتستقبل الفعالية زوارها يومياً على مدى ثلاثة أيام، لتقدم تجربة تحتفي بالتراث الإماراتي والثقافة اليونانية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعارف والتبادل الثقافي بين البلدين.