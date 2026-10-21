معرض «فنون العالم دبي» يستقطب أكثر من 300 عارض من 65 دولة نوفمبر المقبل

دبي في 21 أكتوبر / وام / يستقطب معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 300 عارض من أكثر من 65 دولة، لعرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، في مشاركة تضم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض.

وتشهد دورة 2026، التي تقام في قاعتي زعبيل 2 و3، تنوعاً في الأعمال المعروضة التي تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي والوسائط المختلطة والأعمال التركيبية، وتتراوح أسعارها بين 100 و20 ألف دولار أمريكي.

وتركز الدورة الجديدة على تعزيز فرص اقتناء الأعمال الفنية وربط الفنانين وصالات العرض بالمشترين والمقتنين، في ضوء ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية في المعرض بنسبة 28% خلال عام 2025.

وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، إن المعرض أصبح ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الدورة الثانية عشرة تركز على تعزيز الحضور الدولي وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع.

وأضافت أن ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية خلال العام الماضي يعكس تنامي الاهتمام باقتناء الفن، معربة عن تطلعها إلى مواصلة هذا النمو من خلال جمع أساليب ورؤى فنية متنوعة تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اختيار الأعمال التي تتناسب مع اهتماماتهم.

ويضم البرنامج منصة «PhotoWAD» للتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب «جائزة الفنان الناشئ» الهادفة إلى دعم المواهب الإبداعية الصاعدة، فضلاً عن مشاركة الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات وصالات العرض المحلية والدولية.

ويتضمن المعرض أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية للكبار والأطفال، إضافة إلى جلسات حوارية وعروض فنية حية وتجارب إبداعية، فيما يخصص يوم 22 نوفمبر برنامجاً للعائلات يتضمن ورشاً وأنشطة فنية للأطفال.

ويتيح المعرض للفنانين الإماراتيين عرض أعمالهم ضمن جناح مخصص، كما يوفر «برنامج الإقامة الفنية» فرصاً لتطوير الأعمال والتعاون مع عدد من فنادق دبي، على أن تستمر أنشطة البرنامج حتى عام 2027.

وقد بدأ بيع تذاكر المعرض، الذي يستقبل الزوار يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً، عبر قنوات الحجز المعتمدة للفعالية.