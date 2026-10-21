سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية

الشارقة في 21 أكتوبر/ وام/ شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ 23 لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وذلك في قاعة ابن النفيس بجامعة الشارقة.

وكرّم سموه الفائزين بالجائزة في فئة العلوم الإدارية، وهما الدكتورة ريم محمد السيد عبدالرحمن الهاشمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الأول عن أطروحتها بعنوان "تسرب الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النظريات والعوامل والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير"، والدكتورة صفية عبيد محمد راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الثاني عن أطروحتها بعنوان "السلوك الابتكاري في القطاع الحكومي ومدى تأثير الخصائص الوظيفية الاجتماعية ودور القيادة في دعم الابتكار"، والأطروحتان مجازتان من جامعة الشارقة.

وفي فئة العلوم المالية، كرّم سموه الفائزة بالمركز الأول الدكتورة رحاب رجائي أحمد التابعي عسيلي من جمهورية مصر العربية، عن أطروحتها بعنوان "دراسة آليات التأثير ومسارات التحول منخفض الكربون في قطاع الكهرباء في إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر"، المجازة من جامعة بكين للتكنولوجيا في الصين، والفائز بالمركز الثاني الدكتور الحسن قطب عبدالرحمن رضوان من جمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان "محددات وآثار جودة وكمية ممارسات الإفصاح الإلكتروني عن المسؤولية الاجتماعية للشركات: أدلة من أكبر البنوك الإسلامية وغير الإسلامية (التجارية) العالمية"، المجازة من جامعة بارثينوبي في إيطاليا.

وكرم سمو رئيس جامعة الشارقة الراعي الفضي للجائزة مصرف الشارقة الإسلامي إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها العلمية.

وكان الحفل قد استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على رعايته الكريمة للحفل ودعمه المتواصل للبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسّد إيمان سموه بدور الجامعات في صناعة المعرفة التي تستند إليها قرارات التنمية.

وتناول عجمي الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة، حيث جعل سموه التعليم وبناء الإنسان أساساً لمشروع الشارقة الحضاري، مؤكدًا أن الجامعة تواصل بقيادة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أداء هذه الرسالة، وتعزّز بيئة أكاديمية تتيح للباحث أن يسأل ويبدع ويقدم إضافة علمية نافعة.

ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن تكريم الأطروحات العلمية المتميزة رسالة إلى المجتمع الأكاديمي العربي بأن البحث الجاد يستحق التقدير، وأن جودة الفكرة وأصالة الإسهام ودقة المنهج أساس تقدم المعرفة، مشيراً إلى تزايد أهمية البحث الإداري والمالي في عالم تتغير فيه أساليب العمل والإنتاج، وتتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح عجمي في ختام كلمته أن اللجنة العلمية للجائزة استقبلت في دورتها الحالية 161 أطروحة من 16 دولة عربية، مهنئاً الباحثات والباحثين الفائزين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وأن يكون فوزهم حافزًا لمواصلة البحث والنشر وبناء شراكات تختبر نتائج أطروحاتهم.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًا لمسيرة الجائزة، كما قدم الباحثون الفائزون عروضًا تلخص أطروحاتهم، وصولاً إلى أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها كل دراسة، كما قدموا شكرهم وامتنانهم إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارة الجائزة.