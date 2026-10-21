114 فريقاً تشارك في جولة «إلينغتون للبادل 2026» بدبي

دبي في 21 أكتوبر/وام/أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل إقامة جولة جديدة من سلسلة «إلينغتون للبادل 2026»، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، في أكاديمية «وورلد بادل أكاديمي» بدبي، بمشاركة 114 فريقاً في منافسات الرجال والسيدات.

وتشهد الجولة منافسات ثلاث فئات، هي «UAEPA 100» للرجال، و«UAEPA 20» للرجال، و«UAEPA 20» للسيدات، في إطار جهود تعزيز المشاركة في رياضة البادل، وتطوير مستويات اللاعبين، وإتاحة فرص التنافس وجمع النقاط في التصنيف المحلي.

تندرج البطولة ضمن سلسلة «إلينغتون للبادل 2026»، التي تضم 35 بطولة تقام في مختلف أنحاء الدولة، في إطار التعاون بين اتحاد الإمارات للتنس والبادل وشركة إلينغتون العقارية، الراعي الرئيسي للجولة، بهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، ودعم المواهب المحلية، وتوفير فرص تنافسية منتظمة للاعبين بمختلف مستوياتهم.