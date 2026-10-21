انطلاق أعمال اليوم الأول من مختبر عجمان للذكاء الاصطناعي

عجمان في 21 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم (الأربعاء) أعمال اليوم الأول من «مختبر عجمان للذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، الذي يقوده الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وأعضاء لجان البرنامج، بهدف تطوير حالات استخدام عملية تنطلق من تحديات العمل الحكومي واحتياجاته الفعلية.

وتفقّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أعمال المختبر واطّلع على سير العمل ومحاوره الرئيسية، وتجوّل بين فرق العمل المشاركة، واستمع إلى شرح حول الأفكار وحالات الاستخدام التي يعكف المشاركون على تطويرها، والفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات العمل الحكومي.

يأتي تنظيم المختبر في إطار البرنامج الذي أُطلق بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ليقود حراكاً حكومياً يعزز تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

يركز المختبر، الذي تستمر أعماله يومين، على التطبيق العملي للمرجع المفاهيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان، من خلال تمكين المشاركين من تحديد الفرص وتقييمها وفق معايير الجاهزية المؤسسية والمخاطر والقيمة المتوقعة.

وشهد اليوم الأول جلسات تفاعلية وأنشطة تطبيقية، عمل خلالها المشاركون على استكشاف تحديات واقعية في جهاتهم، وصياغة حالات استخدام أولية للذكاء الاصطناعي المساعد، وتبادل الخبرات لتطوير حلول مبتكرة.

وتتواصل أعمال المختبر غداً باستكمال تطوير حالات الاستخدام المقترحة، واستعراض مخرجات فرق العمل، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة ضمن مسار برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي.