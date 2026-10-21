غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في "سيال باريس 2026"

الشارقة في 21 أكتوبر/وام/ اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية على مستوى العالم والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.

مثّل جناح الغرفة، إمارة الشارقة في المعرض، جامعاً تحت مظلته عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة وأكبر المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية بالإمارة، من أبرزها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وشركة المحور، وشركة PSL، وترأس وفد الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم علي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومها منصور الزرعوني تنفيذي أول معارض.

استعرضت غرفة الشارقة خلال المعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية بالإمارة، وسلّطت الضوء على تنوع المنتجات المحلية وما تتمتع به من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، في ظل ما تمتلكه الشارقة من قاعدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف مصنع، وتشكّل مصانع المواد الغذائية المتطورة أكثر من 25% منها، وتصل منتجاتها إلى أسواق عالمية متعددة، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الصادرات الغذائية للإمارة.

وعقدت الغرفة خلال مشاركتها سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل مع عدد من الشركات والمصنعين والمستثمرين الدوليين المشاركين في المعرض، جرى خلالها بحث فرص التعاون والشراكات التجارية، وتبادل الخبرات حول أحدث التوجهات في قطاع الصناعات الغذائية وسلّطت الضوء على خدمات الغرفة وبرامجها الداعمة لمجتمع الأعمال، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويدعم نمو الأعمال في الإمارة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن مشاركة الغرفة في «سيال باريس 2026» تأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع آفاق نموها من خلال بناء شراكات نوعية مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً واعدة للتطور والابتكار، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وتزايد أهمية تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءتها.

وأشار سعادته إلى أن الغرفة تعمل على توظيف حضورها الدولي في تمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز قدرتها على النمو والتطور، بالتوازي مع استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الصناعات الغذائية وتوسيع آفاقها، مؤكداً أن الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية داعمة لنمو هذا القطاع، مدعومة بمناطق حرة ومناطق صناعية متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الأغذية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تدعم الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية وتعزز إسهام القطاع في منظومة الأمن الغذائي.

يُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، ويجمع الشركات والمصنّعين والموزعين والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق وبناء الشراكات التجارية، وحملت دورة هذا العام شعار "إلهام الأعمال الغذائية"، مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات، ومواكبة التوجهات الاستهلاكية الحديثة، وتعزيز الاستدامة وتطوير الحلول الغذائية، من خلال منصات متخصصة للابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات المهنية.

شهد المعرض مشاركة نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج ومشاركة 650 شركة ناشئة، ما يعكس مكانته منصةً عالمية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات.